ЦСКА – болельщикам: «Просим не шуметь, не распивать спиртные напитки и не мусорить»

ЦСКА выступил с официальным обращением к болельщикам в преддверии ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с «Црвеной Звездой».

Встреча состоится в Москве в среду, 21 февраля, и начнется в 20:00 по московскому времени.

«Уважаемые болельщики! В преддверии возобновления сезона руководство ПФК ЦСКА убедительно просит вас в день проведения матчей на «ВЭБ Арене» соблюдать организованность и порядок при проходе на стадион.

Просим вас не шуметь, не распивать спиртные напитки, не мусорить, уважительно относиться к людям, проживающим на прилегающих к стадиону территориях, и сотрудникам служб безопасности, не допускать порчи муниципального и личного имущества граждан, а также следовать на стадион по согласованным маршрутам.

И помните: жители района – наши добрые соседи. Давайте уважать друг друга!» – говорится в обращении.