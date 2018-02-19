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    ЦСКА – болельщикам: «Просим не шуметь, не распивать спиртные напитки и не мусорить»

    ЦСКА выступил с официальным обращением к болельщикам в преддверии ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с «Црвеной Звездой».

    Встреча состоится в Москве в среду, 21 февраля, и начнется в 20:00 по московскому времени.

    «Уважаемые болельщики! В преддверии возобновления сезона руководство ПФК ЦСКА убедительно просит вас в день проведения матчей на «ВЭБ Арене» соблюдать организованность и порядок при проходе на стадион.

    Просим вас не шуметь, не распивать спиртные напитки, не мусорить, уважительно относиться к людям, проживающим на прилегающих к стадиону территориях, и сотрудникам служб безопасности, не допускать порчи муниципального и личного имущества граждан, а также следовать на стадион по согласованным маршрутам.

    И помните: жители района – наши добрые соседи. Давайте уважать друг друга!» – говорится в обращении.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    19.02.2018 13:12
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +371

      ASG 21 февраля 2018, 10:25

      и не дышать

      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 21 февраля 2018, 01:20

      "Не шуметь" это видимо шутка такая...)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 20 февраля 2018, 10:47

      Сидеть тихо и не махать руками=игра без зрителей.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 20 февраля 2018, 10:17

      Народ пойдет на футбол,а не на балет или оперу!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 19 февраля 2018, 20:35

      шведу не хамить на судей и не орать иначе КК

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 19 февраля 2018, 19:04

      Не шумите, не болейте за клуб и вообще тихо и мирно посмотрите футбол..мда..а это возможно!?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 февраля 2018, 18:32

      адекватные болельщики это и так давно знают и стараются соблюдать а до неадекватов все равно не достучатся.

      3
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      Рейтинг: +206

      allkeeper 19 февраля 2018, 17:13

      Не шуметь! просим поддерживать свою команду молча и шёпотом отмечать голы))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +11240

      alp 19 февраля 2018, 15:43

      болельщикам не шуметь??? WTF??

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset 19 февраля 2018, 14:05

      Пожалуй, останусь дома перед телевизором.

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