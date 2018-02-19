Блокпакет акций ЦСКА в ближайшее время может быть продан компании «Россети»

Госхолдинг «Россети» намерен приобрести блокпакет акций ЦСКА. По информации источника, сделка находится на завершающей стадии и уже одобрена правительством РФ. Ее параметры будут определены до конца февраля. При этом у Минэнерго все еще есть сомнения в целесообразности этой сделки.

Отмечается, что инициатором продажи блокпакета акций был президент армейцев Евгений Гинер, который таким образом планирует снизить долги клуба.

Напомним, с 2013 года «Россети» являются титульным спонсором ЦСКА.