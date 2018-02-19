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    Блокпакет акций ЦСКА в ближайшее время может быть продан компании «Россети»

    Госхолдинг «Россети» намерен приобрести блокпакет акций ЦСКА. По информации источника, сделка находится на завершающей стадии и уже одобрена правительством РФ. Ее параметры будут определены до конца февраля. При этом у Минэнерго все еще есть сомнения в целесообразности этой сделки.

    Отмечается, что инициатором продажи блокпакета акций был президент армейцев Евгений Гинер, который таким образом планирует снизить долги клуба.

    Напомним, с 2013 года «Россети» являются титульным спонсором ЦСКА.

    Источник: Коммерсант

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    19.02.2018 12:48
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 20 февраля 2018, 06:30

      Гинер всё продал.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1055

      3ton 19 февраля 2018, 17:38

      Зачем клубам зарабатывать .Можно на шее посидеть государства.Можно футболистам-инвалидом еще зарплату поднять.

      1
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 19 февраля 2018, 16:29

      Футбол давно уже не игра, а битва кошельков(((

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 19 февраля 2018, 14:16

      Помнится г- н Путин говорил, что нужно снижать госфинансирование профессиональных клубов, врал что ли?

      2
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 19 февраля 2018, 13:20

      Блок пакет уже давно продан.

      0
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      Рейтинг: +288

      Obi Wan 19 февраля 2018, 13:13

      Странно...

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