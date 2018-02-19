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  • Блокпакет акций ЦСКА в ближайшее время может быть продан компании «Россети»

Блокпакет акций ЦСКА в ближайшее время может быть продан компании «Россети»

19 февраля 2018, 12:48
6

Госхолдинг «Россети» намерен приобрести блокпакет акций ЦСКА. По информации источника, сделка находится на завершающей стадии и уже одобрена правительством РФ. Ее параметры будут определены до конца февраля. При этом у Минэнерго все еще есть сомнения в целесообразности этой сделки.

Отмечается, что инициатором продажи блокпакета акций был президент армейцев Евгений Гинер, который таким образом планирует снизить долги клуба.

Напомним, с 2013 года «Россети» являются титульным спонсором ЦСКА.

Источник: Коммерсант
Россия. Премьер-лига ЦСКА Гинер Евгений
Комментарии (6)
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Obi Wan
1519035185
Странно...
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iBragim2102
1519035609
Блок пакет уже давно продан.
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kykyi
1519038993
Помнится г- н Путин говорил, что нужно снижать госфинансирование профессиональных клубов, врал что ли?
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Lev Aleks
1519046940
Футбол давно уже не игра, а битва кошельков(((
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3ton
1519051101
Зачем клубам зарабатывать .Можно на шее посидеть государства.Можно футболистам-инвалидом еще зарплату поднять.
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Ще Гевара
1519097446
Гинер всё продал.
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