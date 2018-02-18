Маротта: «Мы решим вопрос о будущем Буффона, как это делает семья» 

Исполнительный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта рассказал о будущем голкипера Джанлуиджи Буффона в клубе, а также поделился мнением о кампании в Лиги чемпионов.

«Буффон — икона мирового футбола. Мы рассматриваем все возможности относительно будущего. Он может сыграть важную роль.

Мы все заодно и решим ситуацию в нужный момент, как это делает семья.

Лига чемпионов? Болельщики всегда хотят, чтобы команда побеждала. Мы с оптимизмом смотрим на этот турнир, так как встречи длятся по крайней мере 180 минут. Мы знаем, на что способны и чего стоит пробиться в следующий этап турнира.

Лига чемпионов — это мечта, но в то же время это цель», — сказал Маротта.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентус» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» 2:2. Ответный матч пройдет 7 марта.