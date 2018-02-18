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  • Газзаев: «Выход в полуфинал ЧМ-2018 будет отличным результатом для сборной России»

Газзаев: «Выход в полуфинал ЧМ-2018 будет отличным результатом для сборной России»

18 февраля 2018, 08:27
31

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев рассказал о перспективах национальной команды на чемпионате мира-2018.

Напомним, что на групповом этапе турнира россияне сыграют с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем.

«Могу с определенной уверенностью сказать, что у нас неплохая атака и средняя линия. Достаточно хорошо укомплектована вратарская позиция. Что касается обороны, то в том сочетании, в каком она играла, можно сказать, что ее у нас нет.

Все говорят, что нам попалась очень легкая группа. Визуально так и есть. Но на самом деле сборная Уругвая на сегодняшний день одна из лучших команд Южной Америки, а сборная Египта одна из лучших команд Африки. Несколько египтян играют в Англии, это тоже существенный фактор.

Будем надеяться, что сборная России выйдет из группы. Мы все должны ее поддерживать. Будет отличным результатом, если команда выйдет в четвертьфинал или полуфинал. Другой задачи мы по определению ставить не можем», – сказал Газзаев.

Источник: ФАН
Чемпионат мира Россия Газзаев Валерий
Комментарии (31)
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Manilov
1518933551
Я конечно, как и все, всей душой буду болеть за наших. Но этот "УРА-Патриротизм" изрядно уже достал. Я уже удивлюсь и обрадуюсь, если наши из группы выйдут.
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Сильвербой
1518933944
Самому то хоть не смешно о таких слов!?
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Томь вперёд
1518936556
Да вы, батенька, великий мечтатель...!
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insider_retro
1518937332
Соглашусь. Если не тешить себя надеждами с высокими и необеспеченными требованиями и не терзать себя патриотическим угаром, то выйти из группы - самое то, что надо! А дальше, судьба и удача определят наше место в мировом футболе!))
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Axe111
1518941089
Лол какой полуфинал. Гол хотя-бы забили
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mihail200606
1518941369
Усатый, ты че!!! Великий успех будет вылет в 1/8... Но 3е место в группе - наиболее вероятный результат
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XAKACИЯ
1518941428
Интеесно, сколько лет еще будет держатся пафос нашей сборной после евро08...
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denisov
1518944029
Если с 3-4 места разрешат выходить, то появится и шанс выйти в 1/2
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OfaZavr
1518944442
слишком размечтался, пусть для начала хоть из группы постараются выйти а то опять получиться как всегда вот и будет тебе полуфинал))
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САДЫЧОК
1519715547
газзаев стал вруном и человеком подлизалой!....выход из слабой группы-это будет успех!
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