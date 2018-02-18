Газзаев: «Выход в полуфинал ЧМ-2018 будет отличным результатом для сборной России»

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев рассказал о перспективах национальной команды на чемпионате мира-2018.

Напомним, что на групповом этапе турнира россияне сыграют с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем.

«Могу с определенной уверенностью сказать, что у нас неплохая атака и средняя линия. Достаточно хорошо укомплектована вратарская позиция. Что касается обороны, то в том сочетании, в каком она играла, можно сказать, что ее у нас нет.

Все говорят, что нам попалась очень легкая группа. Визуально так и есть. Но на самом деле сборная Уругвая на сегодняшний день одна из лучших команд Южной Америки, а сборная Египта одна из лучших команд Африки. Несколько египтян играют в Англии, это тоже существенный фактор.

Будем надеяться, что сборная России выйдет из группы. Мы все должны ее поддерживать. Будет отличным результатом, если команда выйдет в четвертьфинал или полуфинал. Другой задачи мы по определению ставить не можем», – сказал Газзаев.