Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Газзаев: «Выход в полуфинал ЧМ-2018 будет отличным результатом для сборной России»

    Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев рассказал о перспективах национальной команды на чемпионате мира-2018.

    Напомним, что на групповом этапе турнира россияне сыграют с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем.

    «Могу с определенной уверенностью сказать, что у нас неплохая атака и средняя линия. Достаточно хорошо укомплектована вратарская позиция. Что касается обороны, то в том сочетании, в каком она играла, можно сказать, что ее у нас нет.

    Все говорят, что нам попалась очень легкая группа. Визуально так и есть. Но на самом деле сборная Уругвая на сегодняшний день одна из лучших команд Южной Америки, а сборная Египта одна из лучших команд Африки. Несколько египтян играют в Англии, это тоже существенный фактор.

    Будем надеяться, что сборная России выйдет из группы. Мы все должны ее поддерживать. Будет отличным результатом, если команда выйдет в четвертьфинал или полуфинал. Другой задачи мы по определению ставить не можем», – сказал Газзаев.

    Источник: ФАН

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.02.2018 08:27
    Рекомендуем
    Комментарии31
    ...
    • ...
      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 27 февраля 2018, 10:12

      газзаев стал вруном и человеком подлизалой!....выход из слабой группы-это будет успех!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26

      cent59 21 февраля 2018, 14:58

      Нашим пацанам из группы нельзя !! -дальше немцы и португальцы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 20 февраля 2018, 19:40

      Нашим главное- вовремя смыться со стадиона после "триумфа"....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1516

      Тазит 18 февраля 2018, 13:26

      Очень легкая группа попалась Египту и Уругваю, а нам попалась сложная... Газзаеву легко задачи ставить, но проблема в том, что у Саламыча нет в составе Вагнера и Корвальо

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3197

      Опорник84 18 февраля 2018, 12:56

      Ну если с нами будут играть в поддавки, помогать судьи, то можно и до финала доехать!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 февраля 2018, 12:00

      слишком размечтался, пусть для начала хоть из группы постараются выйти а то опять получиться как всегда вот и будет тебе полуфинал))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +790

      denisov 18 февраля 2018, 11:53

      Если с 3-4 места разрешат выходить, то появится и шанс выйти в 1/2

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 18 февраля 2018, 11:32

      Удачей будет выход из группы,)) переборщили Вы ,Георгиевич

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +794

      VeniaminS 18 февраля 2018, 11:29

      Хорошо бы....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +179

      XAKACИЯ 18 февраля 2018, 11:10

      Интеесно, сколько лет еще будет держатся пафос нашей сборной после евро08...

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11