Моуринью: «Мне сказали, что видеосудьи ошиблись, отменив гол Маты»

Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал решение видеопомщников судьи отменить гол Хуана Маты в игре 1/8 финала Кубка Англии против «Хаддерсфилда» (2:0).

«Я всегда доволен, если решение принято не в пользу моей команды, но оно верное. По сегодняшней ситуации я слышал точку зрения, что видеопомощники ошиблись, а прав был линейный арбитр, который был за гол Маты», – сказал португалец.

Напомним, что в четвертьфинале «красные дьяволы» сыграют с «Брайтоном».