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    Моуринью: «Мне сказали, что видеосудьи ошиблись, отменив гол Маты»

    Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал решение видеопомщников судьи отменить гол Хуана Маты в игре 1/8 финала Кубка Англии против «Хаддерсфилда» (2:0).

    «Я всегда доволен, если решение принято не в пользу моей команды, но оно верное. По сегодняшней ситуации я слышал точку зрения, что видеопомощники ошиблись, а прав был линейный арбитр, который был за гол Маты», – сказал португалец.

    Напомним, что в четвертьфинале «красные дьяволы» сыграют с «Брайтоном».

    Источник: BBC

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    18.02.2018 01:08
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 18 февраля 2018, 09:23

      Ни фига себе, даже видио судьи ошибаются!!!.....мне казалось только на поле судья как бы ошибаются))

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