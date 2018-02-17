Главные новости дня. Джикия полетел на сбор со «Спартаком», «Барселона» обыграла «Эйбар»

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Sport24: Нобоа прибыл на сбор «Рубина» в Испанию.
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«ПСЖ» разгромил «Страсбур», Кавани оформил дубль.
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ФИФА: Допинг-пробы игроков сборной России с ЧЕ-2012, ЧМ-2014, ЧЕ-2016 и КК-2017 отрицательные.
«Краснодар» представил сборную десятилетия.
Источник: Бомбардир.ру