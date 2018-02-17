Главные новости дня. Джикия полетел на сбор со «Спартаком», «Барселона» обыграла «Эйбар»

Джикия вместе со «Спартаком» вылетел в Испанию на сбор.

Sport24: Нобоа прибыл на сбор «Рубина» в Испанию.

«Барселона» победила «Эйбар».

Родченков: «Игроки сборной России были защищены от допинг-контроля или санкций».

«ПСЖ» разгромил «Страсбур», Кавани оформил дубль.

Слуцкий поддерживает российских спортсменов на Олимпиаде в Пхенчане.

«Бавария» вырвала победу у «Вольфсбурга».

ФИФА: Допинг-пробы игроков сборной России с ЧЕ-2012, ЧМ-2014, ЧЕ-2016 и КК-2017 отрицательные.

«Краснодар» представил сборную десятилетия.