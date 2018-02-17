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  • Главные новости дня. Джикия полетел на сбор со «Спартаком», «Барселона» обыграла «Эйбар»

Главные новости дня. Джикия полетел на сбор со «Спартаком», «Барселона» обыграла «Эйбар»

17 февраля 2018, 21:10
7

Джикия вместе со «Спартаком» вылетел в Испанию на сбор.

Sport24: Нобоа прибыл на сбор «Рубина» в Испанию.

«Барселона» победила «Эйбар».

Родченков: «Игроки сборной России были защищены от допинг-контроля или санкций».

«ПСЖ» разгромил «Страсбур», Кавани оформил дубль.

Слуцкий поддерживает российских спортсменов на Олимпиаде в Пхенчане.

«Бавария» вырвала победу у «Вольфсбурга».

ФИФА: Допинг-пробы игроков сборной России с ЧЕ-2012, ЧМ-2014, ЧЕ-2016 и КК-2017 отрицательные.

«Краснодар» представил сборную десятилетия.

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (7)
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stream15
1518901953
Джикия уже ничем не поможет спартаку в еврокубках.
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TUMS
1518904552
Может быть сборной поможет, если возьмут.
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Басмачи
1518914332
что бы он поправлялся до чм и помог за сборную
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борманбек
1518921228
джикии здоровья
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нейтральныйкакникто
1518922488
Хотят выпустить в ответной игре вместо Кутепова?
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igormaddog
1518923568
Ещё бы Барса не обыграла Эйбар!!!
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BoltCX
1518926174
Джикия - польза.
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