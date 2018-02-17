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    Главные новости дня. Джикия полетел на сбор со «Спартаком», «Барселона» обыграла «Эйбар»

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    Источник: Бомбардир.ру

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    17.02.2018 21:10
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +3547

      BoltCX 18 февраля 2018, 06:56

      Джикия - польза.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +233

      igormaddog 18 февраля 2018, 06:12

      Ещё бы Барса не обыграла Эйбар!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 18 февраля 2018, 05:54

      Хотят выпустить в ответной игре вместо Кутепова?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +58

      борманбек 18 февраля 2018, 05:33

      джикии здоровья

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +299

      Басмачи 18 февраля 2018, 03:38

      что бы он поправлялся до чм и помог за сборную

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +979

      TUMS 18 февраля 2018, 00:55

      Может быть сборной поможет, если возьмут.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -45

      stream15 18 февраля 2018, 00:12

      Джикия уже ничем не поможет спартаку в еврокубках.

      0
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