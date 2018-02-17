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    Лига 1. «ПСЖ» разгромил «Страсбур», Кавани оформил дубль

    Французский «ПСЖ» в рамках 26 тура Лиги 1 принимал на своем поле выходца из турнира рангом ниже – «Страсбур». Подопечные Унаи Эмери сумели разгромить соперника. Дублем отметился Эдинсон Кавани.

    Парижане лидируют в таблице с 12-очковым отрывом. Страсбурцы идут 14-ми.

    Чемпионат Франции. Лига 1. 26-й тур

    ПСЖ – Страсбур – 5:2 (3:1)

    Голы: 0:1 – Аколу, 6; 1:1 – Дракслер, 10; 2:1 – Неймар, 21; 3:1 – Ди Мария, 22; 3:2 – Бахокен, 67; 4:2 – Кавани, 73; 5:2 – Кавани, 79.

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.02.2018 20:49
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 февраля 2018, 11:19

      радует трудяга Кавани тихо делает свою работу и постоянно полезен команде.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 17 февраля 2018, 22:57

      В чемпионате франции ПСЖ заметно выделяется на фоне других команд.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 17 февраля 2018, 21:11

      Кавани молоток! Забил нужные голы для должной убедительности!
      Стабилен и без лишних понтов!!!

      4
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 17 февраля 2018, 21:08

      ПСЖ на данном этапе сильнейший клуб Европы, один из главных кандидатов на кубок.

      1
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