Лига 1. «ПСЖ» разгромил «Страсбур», Кавани оформил дубль

Французский «ПСЖ» в рамках 26 тура Лиги 1 принимал на своем поле выходца из турнира рангом ниже – «Страсбур». Подопечные Унаи Эмери сумели разгромить соперника. Дублем отметился Эдинсон Кавани.

Парижане лидируют в таблице с 12-очковым отрывом. Страсбурцы идут 14-ми.

Чемпионат Франции. Лига 1. 26-й тур

ПСЖ – Страсбур – 5:2 (3:1)

Голы: 0:1 – Аколу, 6; 1:1 – Дракслер, 10; 2:1 – Неймар, 21; 3:1 – Ди Мария, 22; 3:2 – Бахокен, 67; 4:2 – Кавани, 73; 5:2 – Кавани, 79.

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Турнирная таблица Лиги 1