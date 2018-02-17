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    «Краснодар» представил сборную десятилетия

    «Краснодар» завершил формирование сборной десятилетия команды путем голосования среди болельщиков. Центральным нападающим в данном списке оказался Федор Смолов, за которого проголосовали 68% болельщиков.

    Сборная «Краснодара»: Андрей Дикань, Виталий Калешин, Сергей Петров, Андреас Гранквист, Александр Мартынович, Юрий Газинский, Маурисио Перейра, Павел Мамаев, Вандерсон, Жоаозиньо, Федор Смолов.

    Источник: Twitter

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    17.02.2018 11:25
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +4

      DAGGER227 17 февраля 2018, 14:24

      Все будет хорошо у быков, если убрать это животное-шалимов-шкура
      А так ничего серьёзного не светит с ним

      0
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 17 февраля 2018, 13:47

      ХОРОШАЯ СБОРНАЯ!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +22

      Victor17 17 февраля 2018, 13:44

      0 из тех кто вывел краснодар в рпл) помню какойто клуб ликвидировали чтобы краснодал был рпл. сатурн или москва, не скажу точно

      0
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      Рейтинг: +102

      Shogun 17 февраля 2018, 13:31

      Быстро они забыли Дорожкина, Анделковича, Дринчича, Гогниева, Самсонова, Голышева и Рикардо, кто ж...пу рвал на поле и результат делали, истинные фанаты клуба

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +6913

      sochi-2013 > Shogun 18 февраля 2018, 09:15

      Ты может не знаешь, но на поле 11 игроков одной команды. Кого на кого ты бы заменил? Просто так языком молоть, ничего не предлагая- ума не надо!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +102

      Shogun > sochi-2013 18 февраля 2018, 14:50

      Молчи лучше горе-фанат, своих игроков которые результат давали не знаешь, умник бл9 нашелся

      2
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 17 февраля 2018, 13:30

      Гордость краснодарского футбола.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 17 февраля 2018, 13:01

      Классная сборная получилась!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +299

      Басмачи 17 февраля 2018, 12:30

      Это уже история клуба

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +30

      БекаMax 17 февраля 2018, 12:00

      вместо Петрова Сигурдсон

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 17 февраля 2018, 11:58

      Клуб творит свою историю! А игроки, бывшие и действующие - главные творцы успехов и, возможно, будущих триумфов!)) Грамотно выстраивается клубная политика!!

      11
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 17 февраля 2018, 11:56

      Симпатичная командочка получилась.

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