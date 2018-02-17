«Краснодар» представил сборную десятилетия

Все будет хорошо у быков, если убрать это животное-шалимов-шкура
А так ничего серьёзного не светит с ним
«Краснодар» завершил формирование сборной десятилетия команды путем голосования среди болельщиков. Центральным нападающим в данном списке оказался Федор Смолов, за которого проголосовали 68% болельщиков.
Сборная «Краснодара»: Андрей Дикань, Виталий Калешин, Сергей Петров, Андреас Гранквист, Александр Мартынович, Юрий Газинский, Маурисио Перейра, Павел Мамаев, Вандерсон, Жоаозиньо, Федор Смолов.
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— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 17 февраля 2018 г.