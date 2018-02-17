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    «Манчестер Юнайтед» может приобрести Модрича или Крооса

    «Манчестер Юнайтед» хочет заполучить одного из полузащитников «Реала»Тони Крооса или Луку Модрича – в летнее трансферное окно.

    Ранее главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуринью заявил, что клубу нужен игрок на замену Майклу Кэррику, который завершит карьеру по окончании текущего сезона.

    Напомним, 28-летний немец выступает за мадридский клуб с 2014 года. Его действующий контракт рассчитан 2022 года. 32-летний хорват присоединился к сливочным двумя годами ранее. Его соглашение истекает летом 2020 года.

    Источник: Express.co.uk

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    17.02.2018 17:56
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