«Манчестер Юнайтед» может приобрести Модрича или Крооса

«Манчестер Юнайтед» хочет заполучить одного из полузащитников «Реала» – Тони Крооса или Луку Модрича – в летнее трансферное окно.

Ранее главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуринью заявил, что клубу нужен игрок на замену Майклу Кэррику, который завершит карьеру по окончании текущего сезона.

Напомним, 28-летний немец выступает за мадридский клуб с 2014 года. Его действующий контракт рассчитан 2022 года. 32-летний хорват присоединился к сливочным двумя годами ранее. Его соглашение истекает летом 2020 года.