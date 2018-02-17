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    Конте: «Челси» должен быть счастлив от того, что предстоит сыграть с такой командой, как «Барселона»

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился своими ожиданиями от предстоящего матча с «Барселоной» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Как отметил специалист, эта игра является вызовом для лондонцев.

    «Мы должны делать свою работу. Любой матч начинается со счета 0:0. Мы должны определять, в каком направлении развиваться.

    Игра с «Барселоной» – вызов. Но при этом надо быть счастливы от возможности сыграть с этой командой», – сказал тренер.

    Матч «Челси» -«Барселона» состоится 20 февраля.

    Источник: ФК «Челси»

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    17.02.2018 09:57
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 17 февраля 2018, 22:02

      Они давно счастливчиком были, когда победили барсуков

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 17 февраля 2018, 12:33

      Конте понять можно,успешное выступление против Барсы придаст уверенность его команде а сам он получит кредит доверия от руководства клуба.

      1
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      Рейтинг: +381

      Portoz > zigbert 17 февраля 2018, 12:48

      шта?успешное против барселоны?фантазер

      0
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      Рейтинг: +214

      Yurini 17 февраля 2018, 12:31

      Проявят характер, тогда и не факт что Барса выиграет! Главное что бы Конте подобрал самый что ни на есть оптимальный состав! И особенно без Бакайоко и Кэхилла! Какая разница с кем играть, игра начинается со счёта 0-0!

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      Рейтинг: +1994

      Pourport 17 февраля 2018, 12:06

      Тренер должен сказать наставникам-Вы все сможете,парни!А этот напоминает - Видите с кем играем?Повезло нам!)

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      Рейтинг: +18968

      zico2205 17 февраля 2018, 10:38

      Последние игры Антонио....

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 17 февраля 2018, 10:05

      Даа... Конте под прессом ситуации. Теперь любой матч это вызов и возможность поправить и с дела команды, и свои!))

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