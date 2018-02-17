Конте: «Челси» должен быть счастлив от того, что предстоит сыграть с такой командой, как «Барселона»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился своими ожиданиями от предстоящего матча с «Барселоной» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Как отметил специалист, эта игра является вызовом для лондонцев.

«Мы должны делать свою работу. Любой матч начинается со счета 0:0. Мы должны определять, в каком направлении развиваться.

Игра с «Барселоной» – вызов. Но при этом надо быть счастливы от возможности сыграть с этой командой», – сказал тренер.

Матч «Челси» -«Барселона» состоится 20 февраля.