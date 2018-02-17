Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Педро: «Челси» будет трудно остановить Месси»

    Полузащитник «Челси» Педро поделился своими ожиданиями от предстоящего матча с «Барселоной» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Как отметил футболист, для него матч с бывшей своей командой станет особенным.

    «Месси является лучшим в мире, и будет очень трудно остановить его. Я не знаю, сыграю ли против каталонцев. Но для меня матч с «Барселоной» особенный. Думаю, будет странно выйти на поле против этой команды», – сказал Педро.

    Матч «Челси» – «Барселона» состоится 20 февраля.

    Источник: Mundodeportivo

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.02.2018 08:44
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 17 февраля 2018, 15:06

      Ты не пугай,они уже пуганные

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11