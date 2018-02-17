Педро: «Челси» будет трудно остановить Месси»

Полузащитник «Челси» Педро поделился своими ожиданиями от предстоящего матча с «Барселоной» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Как отметил футболист, для него матч с бывшей своей командой станет особенным.

«Месси является лучшим в мире, и будет очень трудно остановить его. Я не знаю, сыграю ли против каталонцев. Но для меня матч с «Барселоной» особенный. Думаю, будет странно выйти на поле против этой команды», – сказал Педро.

Матч «Челси» – «Барселона» состоится 20 февраля.