Эмери недоволен, что в игре с «Реалом» в ворота «ПСЖ» назначили несправедливый пенальти

Главный тренер французского «ПСЖ» Унаи Эмери выразил недовольство работой судьи на первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала» (1:3). Испанец считает, что пенальти в первом тайме в ворота парижан был назначен несправедливо.

«Хочется, чтобы судьи подходили к оценке действий команд с одинаковыми критериями. В мадридском матче нам поставили пенальти, которому предшествовал оффсайд. Соответственно, 11 метров быть не должно», – сказал Эмери.

Ответная игра между командами состоится 6 марта.