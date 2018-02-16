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    Эмери недоволен, что в игре с «Реалом» в ворота «ПСЖ» назначили несправедливый пенальти

    Главный тренер французского «ПСЖ» Унаи Эмери выразил недовольство работой судьи на первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала» (1:3). Испанец считает, что пенальти в первом тайме в ворота парижан был назначен несправедливо.

    «Хочется, чтобы судьи подходили к оценке действий команд с одинаковыми критериями. В мадридском матче нам поставили пенальти, которому предшествовал оффсайд. Соответственно, 11 метров быть не должно», – сказал Эмери.

    Ответная игра между командами состоится 6 марта.

    Источник: Goal.com

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    16.02.2018 19:57
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +121

      murealbest 17 февраля 2018, 02:25

      Пусть скажет спасибо, что на 1 минуте тоже пенальти не поставили чистейший

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +121

      murealbest 17 февраля 2018, 02:25

      Чистейшей пенальти был

      0
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