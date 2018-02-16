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    Геркус – о победе в Ницце: «Все молодцы. Болельщики, игроки, доктора и все-все»

    Президент «Локомотива» Илья Геркус похвалил всю выездную делегацию клуба за победу над «Ниццей» (3:2) в 1/16 финала Лиги Европы.

    «Это большая, очень стильная, очень важная для нас сейчас победа в настоящем серьезном европейском футболе. На замечательной арене при поддержке наших многочисленных болельщиков — их опять было очень много, они большие молодцы!

    Хочу отметить всех абсолютно. Тренерский штаб, который сумел правильно прочитать игру и исправить ее ход в перерыве. Ребят, которые, несмотря на оглушительно разочаровывающее начало, боролись, отыграли один гол до перерыва и сохранили шансы. Это и Гилерме, и наши замечательно вышедшие на замену запасные — например Мацей Рыбус. Он сыграл на необычной для себя в последнее время позиции в обороне — вспомним сборы, где он наигрывался больше в нападении, но сейчас вышел в защите против очень сильного Сен-Максимена и закрыл его.

    Отмечу Джеффа Фарфана, как всегда блестящего, Эдера — они очень помогли перевернуть игру. Ну и волшебника Мануэля Фернандеша — нашего Ману. Он показал всем, всей Европе, что после длинного зимнего перерыва он все еще владеет магией и способен на чудеса. Все молодцы: и доктора, и весь персонал — все-все», — сказал Геркус.

    Ответная встреча состоится 22 марта в Москве.

    Источник: Чемпионат.ком

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    16.02.2018 17:11
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 16 февраля 2018, 20:17

      Молодцы паровозы! С победой! И дай вам бог сохранить Палыча!

      1
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      Рейтинг: +67296

      portero 16 февраля 2018, 18:37

      самый большой молодец это Шпалыч.. глыба ! супер тренер! максимум из того что имеет выжимает.

      2
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      Рейтинг: +5858

      AtticusFinch 16 февраля 2018, 17:24

      Все молодцы кроме руководства клуба - в зимнее окно никем не усилились даже....

      2
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      ...
      Рейтинг: +1269

      ФанатОтБога > AtticusFinch 16 февраля 2018, 19:29

      И не зачем) состав укомплектован) Только левая бровка защиты, но я надеюсь Виталя наберет.

      1
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 16 февраля 2018, 17:23

      Мо-лод-цы!!! А теперь всё напрочь резко забыли и готовимся к ответной игре.

      1
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      Рейтинг: +1281

      PUZIAKA 16 февраля 2018, 17:21

      Та игра - чистый футбольный кайф. Тем более для болельщиков Локо.

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