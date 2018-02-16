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  • Геркус – о победе в Ницце: «Все молодцы. Болельщики, игроки, доктора и все-все»

Геркус – о победе в Ницце: «Все молодцы. Болельщики, игроки, доктора и все-все»

16 февраля 2018, 17:11
6

Президент «Локомотива» Илья Геркус похвалил всю выездную делегацию клуба за победу над «Ниццей» (3:2) в 1/16 финала Лиги Европы.

«Это большая, очень стильная, очень важная для нас сейчас победа в настоящем серьезном европейском футболе. На замечательной арене при поддержке наших многочисленных болельщиков — их опять было очень много, они большие молодцы!

Хочу отметить всех абсолютно. Тренерский штаб, который сумел правильно прочитать игру и исправить ее ход в перерыве. Ребят, которые, несмотря на оглушительно разочаровывающее начало, боролись, отыграли один гол до перерыва и сохранили шансы. Это и Гилерме, и наши замечательно вышедшие на замену запасные — например Мацей Рыбус. Он сыграл на необычной для себя в последнее время позиции в обороне — вспомним сборы, где он наигрывался больше в нападении, но сейчас вышел в защите против очень сильного Сен-Максимена и закрыл его.

Отмечу Джеффа Фарфана, как всегда блестящего, Эдера — они очень помогли перевернуть игру. Ну и волшебника Мануэля Фернандеша — нашего Ману. Он показал всем, всей Европе, что после длинного зимнего перерыва он все еще владеет магией и способен на чудеса. Все молодцы: и доктора, и весь персонал — все-все», — сказал Геркус.

Ответная встреча состоится 22 марта в Москве.

Источник: Чемпионат.ком
Лига Европы Ницца Локомотив Геркус Илья
Комментарии (6)
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PUZIAKA
1518790887
Та игра - чистый футбольный кайф. Тем более для болельщиков Локо.
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DOCTOR PENALTY
1518791018
Мо-лод-цы!!! А теперь всё напрочь резко забыли и готовимся к ответной игре.
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ArReal
1518791060
Все молодцы кроме руководства клуба - в зимнее окно никем не усилились даже....
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portero
1518795478
самый большой молодец это Шпалыч.. глыба ! супер тренер! максимум из того что имеет выжимает.
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мы_не_рабы
1518801448
Молодцы паровозы! С победой! И дай вам бог сохранить Палыча!
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