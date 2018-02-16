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    Ловчев: «Через неделю «Спартак» уже будет выглядеть по-другому»

    Известный российский футбольный эксперт Евгений Ловчев считает, что у «Спартака» может появиться шанс в ответной встрече с «Атлетиком» в 1/16 финала Лиги Европы.

    «Важно сказать одну вещь: руководство команды в зимний перерыв не сделало самого главного, о чем я все время говорил, – не укрепило оборону.

    Некоторые спросят, почему не играет Селихов? Возможно, Ребров где-то и ошибся, но Артем во время сборов был основным вратарем. Видимо, Каррера пока сделал ставку на него, выбрал из двух равноценных вратарей.

    Во втором тайме «Спартак» оживился. И здесь две причины. В перерыве, понятно, состоялся серьезный разговор. Начинать с 0:3 сезон на своем поле, никуда не годится. И вторая причина – испанцы снизили активность.

    Когда наши забили гол, после этого возникло напряжение у ворот соперников, мяч летал по штрафной. И в одном эпизоде судья, тот который за воротами, должен был назначить пенальти. Зе Луиш бил головой, мяч летел в створ и попал в руку защитнику. Но не в этом суть. Было видно, что «Спартак» пока далек от своих кондиций. У Промеса не получался его фирменный уход с левой стороны под правую ногу на удар. Команде немного не хватало скорости везде – в обработке мяча, в движении.

    Думаю, через неделю «Спартак» уже будет выглядеть по-другому. И если соперник его недооценит, от у «Атлетика» могут возникнуть проблемы», – считает Ловчев.

    Первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Спартак» – «Атлетик» завершился со счетом 1:3. Ответная встреча пройдет в Бильбао 22 февраля.

    Источник: «Советский спорт»

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    16.02.2018 09:38
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +957

      Куртуазные манеры 16 февраля 2018, 17:51

      Слишком много упущено, про ЛЕ нужно забыть и сконцентрироваться на кубке и чемпе.

      1
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      Рейтинг: +1309

      AlfavitЪ 16 февраля 2018, 17:36

      Пока Спартак элементарно не готов. Особенно заметно в сравнении с паровозом.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +1465

      yarik1_78 16 февраля 2018, 16:08

      В Испании будет зоофилия!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК 16 февраля 2018, 16:02

      Не в коем случае не хочу обидеть Спартак...............Но почему в бытность футболистом Спартака и причём довольно с не плохими футболистами , лично Ловчев .ничего в Европе не выиграл ??? Вот я лично его политику не пойму , то обливает грязью , свой родной клуб.........то о чём то ещё верит.........Вот мне как болельщику с 1977 года..........жаль Спартак , много советчиков.....но играть ответный матч придётся играть тем ребятам ......которые ныне в Спартаке.......и если всё будет печально........они будут виноваты............жаль ребят .

      5
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 16 февраля 2018, 15:37

      С защитой конечно беда в команде,а вот насчет Реброва не соглашусь-пора его списывать.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +3795

      serppion 16 февраля 2018, 15:15

      Дед Ловчев порадовал! Давно его не было слышно. Он, как всегда в своем репертуаре: либо чушь порет, либо откровенничает банальными истинами. Больше с него взять нечего...

      1
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      Рейтинг: +17756

      paracetamol 16 февраля 2018, 14:42

      Эт точно, недели спаму не хватило. А пролетят снова, скажут - лишняя была, перегорели.

      4
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      Рейтинг: +3537

      aaaaahhhh 16 февраля 2018, 14:30

      эту игру надо было брать, а что будет через неделю даже господь не скажет.

      1
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 16 февраля 2018, 13:31

      +Через неделю Спартак должен быть Спартаком!

      0
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      Рейтинг: +1796

      zabvo9406 16 февраля 2018, 13:31

      я считаю так, лучше занять место в зоне ЛЧ, чем выматываться в ЛЕ. и еще Кутепов в обороне - это пожар!!!! как и Ребров который один раз за матч да привезет какую нибудь херню!!!

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