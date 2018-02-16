Ловчев: «Через неделю «Спартак» уже будет выглядеть по-другому»

Известный российский футбольный эксперт Евгений Ловчев считает, что у «Спартака» может появиться шанс в ответной встрече с «Атлетиком» в 1/16 финала Лиги Европы.

«Важно сказать одну вещь: руководство команды в зимний перерыв не сделало самого главного, о чем я все время говорил, – не укрепило оборону.

Некоторые спросят, почему не играет Селихов? Возможно, Ребров где-то и ошибся, но Артем во время сборов был основным вратарем. Видимо, Каррера пока сделал ставку на него, выбрал из двух равноценных вратарей.

Во втором тайме «Спартак» оживился. И здесь две причины. В перерыве, понятно, состоялся серьезный разговор. Начинать с 0:3 сезон на своем поле, никуда не годится. И вторая причина – испанцы снизили активность.

Когда наши забили гол, после этого возникло напряжение у ворот соперников, мяч летал по штрафной. И в одном эпизоде судья, тот который за воротами, должен был назначить пенальти. Зе Луиш бил головой, мяч летел в створ и попал в руку защитнику. Но не в этом суть. Было видно, что «Спартак» пока далек от своих кондиций. У Промеса не получался его фирменный уход с левой стороны под правую ногу на удар. Команде немного не хватало скорости везде – в обработке мяча, в движении.

Думаю, через неделю «Спартак» уже будет выглядеть по-другому. И если соперник его недооценит, от у «Атлетика» могут возникнуть проблемы», – считает Ловчев.

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Спартак» – «Атлетик» завершился со счетом 1:3. Ответная встреча пройдет в Бильбао 22 февраля.