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  • Ловчев: «Через неделю «Спартак» уже будет выглядеть по-другому»

Ловчев: «Через неделю «Спартак» уже будет выглядеть по-другому»

16 февраля 2018, 09:38
33

Известный российский футбольный эксперт Евгений Ловчев считает, что у «Спартака» может появиться шанс в ответной встрече с «Атлетиком» в 1/16 финала Лиги Европы.

«Важно сказать одну вещь: руководство команды в зимний перерыв не сделало самого главного, о чем я все время говорил, – не укрепило оборону.

Некоторые спросят, почему не играет Селихов? Возможно, Ребров где-то и ошибся, но Артем во время сборов был основным вратарем. Видимо, Каррера пока сделал ставку на него, выбрал из двух равноценных вратарей.

Во втором тайме «Спартак» оживился. И здесь две причины. В перерыве, понятно, состоялся серьезный разговор. Начинать с 0:3 сезон на своем поле, никуда не годится. И вторая причина – испанцы снизили активность.

Когда наши забили гол, после этого возникло напряжение у ворот соперников, мяч летал по штрафной. И в одном эпизоде судья, тот который за воротами, должен был назначить пенальти. Зе Луиш бил головой, мяч летел в створ и попал в руку защитнику. Но не в этом суть. Было видно, что «Спартак» пока далек от своих кондиций. У Промеса не получался его фирменный уход с левой стороны под правую ногу на удар. Команде немного не хватало скорости везде – в обработке мяча, в движении.

Думаю, через неделю «Спартак» уже будет выглядеть по-другому. И если соперник его недооценит, от у «Атлетика» могут возникнуть проблемы», – считает Ловчев.

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Спартак» – «Атлетик» завершился со счетом 1:3. Ответная встреча пройдет в Бильбао 22 февраля.

Источник: «Советский спорт»
Лига Европы Спартак Атлетик Ловчев Евгений
Комментарии (33)
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oyabun
1518763351
Может Спартак и прибавит к следующей неделе. Но Атлетик то точно хуже не станет. Тем более, играя дома.
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VVM1964
1518764998
Шансы Спартака расцениваю близкими к нулю , хоть по игре и настрою команда очень понравилась , но в чем соглашусь с Ловчевым , да это и просто очевидно - отсутствие защиты ( даже при игре с Джикией не выглядевшая " железобетонной " , а сейчас мы еще и лишились единственного нормального ЦЗ ) и ошибка Карреры в выборе вратаря . Не думаю , что за неделю , что то может произойти - остается только " молиться футбольному богу "на удачу , ну и конечно из кожи лезть и попытаться сделать невозможное .
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Опорник84
1518765021
Печально конечно, но евролига от нас улетела, ну если только не произойдет чуда!
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insider_retro
1518765700
Играли не плохо, упрекнуть, в общем, не за что. Тем более для первой игры в феврале. Но три испанских укола предрешили исход встречи. Через неделю, возможно, будет раскрепощённая и разухабистая игра с непредсказуемым исходом. Посмотрю с удовольствием, как и вчера!
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zigbert
1518768210
Впервые вижу у Ловчева такой оптимизм.Хотя шансы всегда есть.
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OfaZavr
1518772243
очень сомневаюсь что увидим прям другой Спартак тем более если опять в своей традиции начнут долго раскачиваться после паузы то ничего через неделю кардинально не изменится.
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paracetamol
1518781333
Эт точно, недели спаму не хватило. А пролетят снова, скажут - лишняя была, перегорели.
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Диктор
1518784679
С защитой конечно беда в команде,а вот насчет Реброва не соглашусь-пора его списывать.
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ВЛАДИВОСТОК
1518786122
Не в коем случае не хочу обидеть Спартак...............Но почему в бытность футболистом Спартака и причём довольно с не плохими футболистами , лично Ловчев .ничего в Европе не выиграл ??? Вот я лично его политику не пойму , то обливает грязью , свой родной клуб.........то о чём то ещё верит.........Вот мне как болельщику с 1977 года..........жаль Спартак , много советчиков.....но играть ответный матч придётся играть тем ребятам ......которые ныне в Спартаке.......и если всё будет печально........они будут виноваты............жаль ребят .
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AlfavitЪ
1518791801
Пока Спартак элементарно не готов. Особенно заметно в сравнении с паровозом.
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