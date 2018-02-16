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  • Ловчев – Кутепову: «Илья, играть в «Спартаке» – это привилегия»

Ловчев – Кутепову: «Илья, играть в «Спартаке» – это привилегия»

16 февраля 2018, 07:15
26

Известный российский футбольный эксперт Евгений Ловчев дал оценку проигранному матчу «Спартака» в рамках первой игры 1/16 финала Лиги Европы с «Атлетиком». Он отметил, что во всех трех пропущенных голах от испанского коллектива отметился своими ошибками защитник красно-белых Илья Кутепов.

«Великий Валерий Васильевич Лобановский говорил: «Чудес в футболе не бывает». Я после каждого контрольного матча «Спартака» отмечал – команда играла плохо. В атаке почему-то Промес и Луис Адриано выглядели какими-то безликими, играли без особенного желания.

Но сейчас вначале полный стадион погнал команду вперед. Появлялись возможности, которые были не использованы. Потому что разница в готовности «Спартака», проводящего первый официальный матч, и «Атлетика», который играет в чемпионате Испании, велика. В первой половине второго тайма «Спартак» перевел мяч на чужую половину, и таким образом, отодвинул игру от своих ворот.

Возникали некие моменты, в штангу попали. Но все равно видно, что пока Промес и Адриано не похожи на себя прошлогодних. Примерно к 20-й минуте начали появляться огрехи в обороне. Причем во всех трех пропущенных мячах был замечен Кутепов. Когда он начинал свою карьеру в «Спартаке», играл в паре с Боккетти, то стал расти. Но сегодня он совершал ошибку на ошибке.

Я сейчас хотел бы обратился к Кутепову. Илья, играть в «Спартаке» – это привилегия. Уже на протяжении длительного времени прогресса в твоей игре не наблюдается. Самое главное достоинство защитника – не позволять соперникам забивать голы в твои ворота», – сказал Ловчев.

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Спартак» – «Атлетик» завершился со счетом 1:3. Ответная встреча пройдет в Бильбао 22 февраля.

Источник: «Советский спорт»
Лига Европы Спартак Атлетик Кутепов Илья Ловчев Евгений
Комментарии (26)
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SPARTAK 85
1518755507
Кутепов и Ребров обделались по полной. Надеюсь Карере не нужно будет больше примеров по Реброву. Ну а по Кутепову нечего вообще сказать, буд то он свою игру вообще не смотрит со стороны, задрал танцевать перед нападающими и ноги выставлять.
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Кинстифа
1518755715
Не удивлюсь. если снова эту парочку увидим в ответном матче... Надо же парням дать очередной шанс... Правда Массимо???????
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azar80
1518757330
Ловчев дебил косячит Ребров, а виноват Кутепов
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Альфред фаред
1518758279
Сначала говорят, что Спартак должен проходить дальше, а некоторые даже о победе в турнире заикаются и только после поражения вспоминают, что это первый оф матч в году, а атлетик на ходу и тд. Эксперты ср..ные!
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mialkov
1518758315
Оборона - наша головная боль, но винить только Кутепова и Реброва тоже не правильно! Все - "молодцы"!
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RedWhiteFans2
1518758734
В первую очередь обделался Каррера, как тренер показывающий, что ни хрена он не понимает. А дурни Кутепов и Ребров уже потом.
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slavа0508
1518760705
Очень был удевлён когда увидел в составе Реброва,,,,вроде Селихов уже приигрался,,,,и не стоит наверное среди вратарей делать ротацию в главных матчах,,,,,ну а Кутепов всё наверное пора в аренду,,,,,,,
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афоня72
1518764883
Мне больше Ребров не понравился, два гола из трех привез!
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Аид666
1518767037
зато как трогательно в перерыве Ребров штангу нацеловывал....
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OfaZavr
1518770396
да это уже давно понятно, но Максимовича взяли а он в ЛЕ играть не может вот что плохо ну и приходится ставить этого за неимением.
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