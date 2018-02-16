Ловчев – Кутепову: «Илья, играть в «Спартаке» – это привилегия»

Известный российский футбольный эксперт Евгений Ловчев дал оценку проигранному матчу «Спартака» в рамках первой игры 1/16 финала Лиги Европы с «Атлетиком». Он отметил, что во всех трех пропущенных голах от испанского коллектива отметился своими ошибками защитник красно-белых Илья Кутепов.

«Великий Валерий Васильевич Лобановский говорил: «Чудес в футболе не бывает». Я после каждого контрольного матча «Спартака» отмечал – команда играла плохо. В атаке почему-то Промес и Луис Адриано выглядели какими-то безликими, играли без особенного желания.

Но сейчас вначале полный стадион погнал команду вперед. Появлялись возможности, которые были не использованы. Потому что разница в готовности «Спартака», проводящего первый официальный матч, и «Атлетика», который играет в чемпионате Испании, велика. В первой половине второго тайма «Спартак» перевел мяч на чужую половину, и таким образом, отодвинул игру от своих ворот.

Возникали некие моменты, в штангу попали. Но все равно видно, что пока Промес и Адриано не похожи на себя прошлогодних. Примерно к 20-й минуте начали появляться огрехи в обороне. Причем во всех трех пропущенных мячах был замечен Кутепов. Когда он начинал свою карьеру в «Спартаке», играл в паре с Боккетти, то стал расти. Но сегодня он совершал ошибку на ошибке.

Я сейчас хотел бы обратился к Кутепову. Илья, играть в «Спартаке» – это привилегия. Уже на протяжении длительного времени прогресса в твоей игре не наблюдается. Самое главное достоинство защитника – не позволять соперникам забивать голы в твои ворота», – сказал Ловчев.

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Спартак» – «Атлетик» завершился со счетом 1:3. Ответная встреча пройдет в Бильбао 22 февраля.