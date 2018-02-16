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    Ловчев – Кутепову: «Илья, играть в «Спартаке» – это привилегия»

    Известный российский футбольный эксперт Евгений Ловчев дал оценку проигранному матчу «Спартака» в рамках первой игры 1/16 финала Лиги Европы с «Атлетиком». Он отметил, что во всех трех пропущенных голах от испанского коллектива отметился своими ошибками защитник красно-белых Илья Кутепов.

    «Великий Валерий Васильевич Лобановский говорил: «Чудес в футболе не бывает». Я после каждого контрольного матча «Спартака» отмечал – команда играла плохо. В атаке почему-то Промес и Луис Адриано выглядели какими-то безликими, играли без особенного желания.

    Но сейчас вначале полный стадион погнал команду вперед. Появлялись возможности, которые были не использованы. Потому что разница в готовности «Спартака», проводящего первый официальный матч, и «Атлетика», который играет в чемпионате Испании, велика. В первой половине второго тайма «Спартак» перевел мяч на чужую половину, и таким образом, отодвинул игру от своих ворот.

    Возникали некие моменты, в штангу попали. Но все равно видно, что пока Промес и Адриано не похожи на себя прошлогодних. Примерно к 20-й минуте начали появляться огрехи в обороне. Причем во всех трех пропущенных мячах был замечен Кутепов. Когда он начинал свою карьеру в «Спартаке», играл в паре с Боккетти, то стал расти. Но сегодня он совершал ошибку на ошибке.

    Я сейчас хотел бы обратился к Кутепову. Илья, играть в «Спартаке» – это привилегия. Уже на протяжении длительного времени прогресса в твоей игре не наблюдается. Самое главное достоинство защитника – не позволять соперникам забивать голы в твои ворота», – сказал Ловчев.

    Первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Спартак» – «Атлетик» завершился со счетом 1:3. Ответная встреча пройдет в Бильбао 22 февраля.

    Источник: «Советский спорт»

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    16.02.2018 07:15
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +5858

      AtticusFinch 16 февраля 2018, 17:01

      В таком Спартаке - это не привилегия....

      0
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 16 февраля 2018, 13:30

      ++++Правильно Евгений Серафимович! Реброву об этом ещё напомни!

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 февраля 2018, 11:39

      да это уже давно понятно, но Максимовича взяли а он в ЛЕ играть не может вот что плохо ну и приходится ставить этого за неимением.

      5
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      ...
      Рейтинг: +3410

      mdu86 > OfaZavr 16 февраля 2018, 12:53

      OfaZavr, ну тут все вопросы к руководству, к селекции, к тренеру клуба в конце концов. Получается брали игрока только под чемпионат. А как же ЛЕ?! Либо ЛЕ не нужна, либо думали, что справятся и с имеющимися защитниками...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > mdu86 16 февраля 2018, 18:04

      mdu86 согласен, вот тоже думаю над этим и непонятно по каким принципам игрока брали и для чего тогда если он где-то может играть а где-то нет.

      1
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 16 февраля 2018, 10:43

      зато как трогательно в перерыве Ребров штангу нацеловывал....

      2
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 16 февраля 2018, 10:08

      Мне больше Ребров не понравился, два гола из трех привез!

      2
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      Рейтинг: +3795

      serppion > афоня72 16 февраля 2018, 15:22

      Ты не прав. Кутепов одного привез, зато какого! По мячу не попал сукин сын.

      0
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 16 февраля 2018, 10:03

      Абсолютно согласен с экспертом по поводу цитаты Лобановского! Да и откуда могли появиться чудеса,если главную проблему с обороной в команде так и не решили в межсезонье и это еще не раз "аукнется" в первенстве!

      0
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 16 февраля 2018, 09:58

      А что с Селиховым то? Травма? Почему штанголиз?

      0
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      Рейтинг: +30

      Yordan Lechkov 16 февраля 2018, 09:05

      Кутепов игрок фнл, почему не говорят про Таски такой же лошара по полю ходит только руки разводит...

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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 16 февраля 2018, 08:58

      Очень был удевлён когда увидел в составе Реброва,,,,вроде Селихов уже приигрался,,,,и не стоит наверное среди вратарей делать ротацию в главных матчах,,,,,ну а Кутепов всё наверное пора в аренду,,,,,,,

      2
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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 16 февраля 2018, 08:38

      сыграли товарняк...((

      1
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