Ребров признал ошибки в моментах с пропущенными голами в матче с «Атлетиком»

Голкипер «Спартака» Артем Ребров после первого матча 1/16 финала Лиги Европы против «Атлетика» (1:3) признал ошибки в моментах с пропущенными голами.

Ответная игра пройдет в Испании 22 февраля.

– Показалось, что «Спартак» испугался, когда пропустил первый гол и расклеился.

– Конечно, когда пропускаешь, становится морально тяжело, но это не может служить оправданием тому, чтобы рассыпаться и получать три гола. Но это футбол, так бывает. Хотя во втором тайме мы не потеряли лицо и сыграли в свою силу.

– Признаете свою вину в пропущенных голах?

– Естественно. Я, как вратарь, чувствую свою вину в каждом пропущенном мяче. Можно разбирать сколько угодно, но сути это не меняет.

«Спартак» пропустил трижды за тайм. Что это было?