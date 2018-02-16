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    Ребров признал ошибки в моментах с пропущенными голами в матче с «Атлетиком»

    Голкипер «Спартака» Артем Ребров после первого матча 1/16 финала Лиги Европы против «Атлетика» (1:3) признал ошибки в моментах с пропущенными голами.

    Ответная игра пройдет в Испании 22 февраля.

    – Показалось, что «Спартак» испугался, когда пропустил первый гол и расклеился.

    – Конечно, когда пропускаешь, становится морально тяжело, но это не может служить оправданием тому, чтобы рассыпаться и получать три гола. Но это футбол, так бывает. Хотя во втором тайме мы не потеряли лицо и сыграли в свою силу.

    – Признаете свою вину в пропущенных голах?

    – Естественно. Я, как вратарь, чувствую свою вину в каждом пропущенном мяче. Можно разбирать сколько угодно, но сути это не меняет.

    «Спартак» пропустил трижды за тайм. Что это было?

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.02.2018 00:17
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 16 февраля 2018, 17:17

      Как у нас все просто! Извините нас, простите нас, мы признаем свои ошибки и вот так каждый раз!!! Ладно бы на твоем пути был ТОП, но вы же каждый раз умудряетесть обосраться по любому поводу!!!

      0
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      Рейтинг: +643

      Symbol 16 февраля 2018, 16:28

      Ты дно, Артем. Но это уже ничего не меняет

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 февраля 2018, 11:10

      как сказано в фильме "Кавказкая пленница": "ошибки нужно не признавать их нужно смывать кровью", а то достал признает и снова потом косячит.

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      Рейтинг: +324

      hellkid 16 февраля 2018, 09:17

      Как только узнал стартовый состав Спартака на матч, задался вопросом: почему не Селихов? как предчувствовал...Ребров был явно не в своей тарелке..плюс Кутепов, который отдаляется от сборной России, мне кажется

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 16 февраля 2018, 08:50

      Пора признать-пора уж на покой.Селихов и только Селихов должен защищать ворота Спартака.

      1
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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 16 февраля 2018, 07:34

      Задрал ты е..т выбегать из ворот как на пожар. Ты и Кутепов смотрелись буд то вы новички, а не Хани.

      2
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 16 февраля 2018, 06:50

      Гатальский на воротах и то лучше стоит..все что в раму летит, почти все залетает... На выходах игра у артемки 0. Когда ребров в воротах, защита как то нервно играет... Не первый раз уже все это и толку ноль!!! Опять опозорились.. снова опозорились

      3
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      Рейтинг: +651

      andrebest4 16 февраля 2018, 01:19

      да уж..игра на выходе не его конек..

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      Рейтинг: +643

      Symbol > andrebest4 16 февраля 2018, 16:29

      Игра в воротах не его конек)

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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 16 февраля 2018, 00:41

      Дикань признавал, Песьяков признавал, Селихов 7 раз по яйцам получил, Ребров признаёт - доколе ?!?!?!?!?!?!

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      Рейтинг: +1153

      ВасяК 16 февраля 2018, 00:33

      Зачем тогда встал в ворота ???Уступи место и полируй лавку,вратаришко!!!

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