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  • Ребров признал ошибки в моментах с пропущенными голами в матче с «Атлетиком»

Ребров признал ошибки в моментах с пропущенными голами в матче с «Атлетиком»

16 февраля 2018, 00:17
14

Голкипер «Спартака» Артем Ребров после первого матча 1/16 финала Лиги Европы против «Атлетика» (1:3) признал ошибки в моментах с пропущенными голами.

Ответная игра пройдет в Испании 22 февраля.

– Показалось, что «Спартак» испугался, когда пропустил первый гол и расклеился.

– Конечно, когда пропускаешь, становится морально тяжело, но это не может служить оправданием тому, чтобы рассыпаться и получать три гола. Но это футбол, так бывает. Хотя во втором тайме мы не потеряли лицо и сыграли в свою силу.

– Признаете свою вину в пропущенных голах?

– Естественно. Я, как вратарь, чувствую свою вину в каждом пропущенном мяче. Можно разбирать сколько угодно, но сути это не меняет.

«Спартак» пропустил трижды за тайм. Что это было?

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига Европы Спартак Атлетик Ребров Артем
Комментарии (14)
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ВасяК
1518730389
Зачем тогда встал в ворота ???Уступи место и полируй лавку,вратаришко!!!
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vick-north-west
1518730869
Дикань признавал, Песьяков признавал, Селихов 7 раз по яйцам получил, Ребров признаёт - доколе ?!?!?!?!?!?!
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andrebest4
1518733164
да уж..игра на выходе не его конек..
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Д Альбертини
1518753023
Гатальский на воротах и то лучше стоит..все что в раму летит, почти все залетает... На выходах игра у артемки 0. Когда ребров в воротах, защита как то нервно играет... Не первый раз уже все это и толку ноль!!! Опять опозорились.. снова опозорились
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SPARTAK 85
1518755666
Задрал ты е..т выбегать из ворот как на пожар. Ты и Кутепов смотрелись буд то вы новички, а не Хани.
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Диктор
1518760245
Пора признать-пора уж на покой.Селихов и только Селихов должен защищать ворота Спартака.
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hellkid
1518761827
Как только узнал стартовый состав Спартака на матч, задался вопросом: почему не Селихов? как предчувствовал...Ребров был явно не в своей тарелке..плюс Кутепов, который отдаляется от сборной России, мне кажется
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OfaZavr
1518768646
как сказано в фильме "Кавказкая пленница": "ошибки нужно не признавать их нужно смывать кровью", а то достал признает и снова потом косячит.
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Symbol
1518787731
Ты дно, Артем. Но это уже ничего не меняет
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Сильвербой
1518790676
Как у нас все просто! Извините нас, простите нас, мы признаем свои ошибки и вот так каждый раз!!! Ладно бы на твоем пути был ТОП, но вы же каждый раз умудряетесть обосраться по любому поводу!!!
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