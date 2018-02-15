Готовность «Ростов Арены» – 97 процентов

Глава администрации Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев рассказал о ходе подготовки к чемпионату мира-2018.

«Подготовка ведется по утвержденному плану. Ни по одному объекту сегодня отставания нет, готовность стадиона можно оценивать процентов на 97 процентов, там ведутся завершающие работы. Я бы оценил степень готовности Ростова к чемпионату как высокую и надежную. У нас нет опасений, что мы не достроим какие-то объекты, что-то провалим – это недопустимо.

Оставшаяся часть работ – это благоустройство прилегающей к стадиону территории, городская инфраструктура, ремонты фасадов, крыш жилых домов, все, что относится к маршрутам движения клиентских групп. У нас один достаточно напряженный объект – это реконструкция улицы Станиславского в центральной части города. Подготовка фан-зоны не вызывает никаких опасений, все четко», – сказал Кушнарев.

Напомним, что в Ростове-на-Дону пройдут пять матчей ЧМ-2018: четыре игры группового этапа и одна встреча 1/8 финала.