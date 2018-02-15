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    Готовность «Ростов Арены» – 97 процентов

    Глава администрации Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев рассказал о ходе подготовки к чемпионату мира-2018.

    «Подготовка ведется по утвержденному плану. Ни по одному объекту сегодня отставания нет, готовность стадиона можно оценивать процентов на 97 процентов, там ведутся завершающие работы. Я бы оценил степень готовности Ростова к чемпионату как высокую и надежную. У нас нет опасений, что мы не достроим какие-то объекты, что-то провалим – это недопустимо.

    Оставшаяся часть работ – это благоустройство прилегающей к стадиону территории, городская инфраструктура, ремонты фасадов, крыш жилых домов, все, что относится к маршрутам движения клиентских групп. У нас один достаточно напряженный объект – это реконструкция улицы Станиславского в центральной части города. Подготовка фан-зоны не вызывает никаких опасений, все четко», – сказал Кушнарев.

    Напомним, что в Ростове-на-Дону пройдут пять матчей ЧМ-2018: четыре игры группового этапа и одна встреча 1/8 финала.

    Источник: ТАСС

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    15.02.2018 16:21
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1554

      alek-pashckov 15 февраля 2018, 19:03

      а самое главное-в указанные сроки да и в смету думаю вложились-питерцы локти кусают!!!

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > alek-pashckov 15 февраля 2018, 19:49

      Кто локти,а кто и бутеры с икоркой))))

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