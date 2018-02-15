Инфантино намерен предложить Буффону работу в ФИФА

Президент ФИФА Джанни Инфантино сообщил, что намерен предложить вратарю «Ювентуса» Джанлуиджи Буффону занять должность в организации.

«Мне жаль, жаль, что Италия не попала на ЧМ. Думаю, это общее сожаление, потому что это команда с традициями, которая всегда хорошо выступает на таких турнирах.

Я бы хотел вручить кубок Буффону. Может ли он начать работать в ФИФА? Я хотел лично с ним поговорить об этом», — сказал Инфантино.

Ранее Буффон заявил, что вопрос о продолжении карьеры решится по окончании сезона.