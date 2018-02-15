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    Инфантино намерен предложить Буффону работу в ФИФА

    Президент ФИФА Джанни Инфантино сообщил, что намерен предложить вратарю «Ювентуса» Джанлуиджи Буффону занять должность в организации.

    «Мне жаль, жаль, что Италия не попала на ЧМ. Думаю, это общее сожаление, потому что это команда с традициями, которая всегда хорошо выступает на таких турнирах.

    Я бы хотел вручить кубок Буффону. Может ли он начать работать в ФИФА? Я хотел лично с ним поговорить об этом», — сказал Инфантино.

    Ранее Буффон заявил, что вопрос о продолжении карьеры решится по окончании сезона.

    Источник: Football Italia

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    15.02.2018 16:03
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2051

      almanev 15 февраля 2018, 16:32

      Коррупция! Своих макаронников подтягивает!

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      Рейтинг: +15

      roma1984007 15 февраля 2018, 16:29

      У Буффона есть опыт

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