Инфантино намерен предложить Буффону работу в ФИФА

Президент ФИФА Джанни Инфантино сообщил, что намерен предложить вратарю «Ювентуса» Джанлуиджи Буффону занять должность в организации.
«Мне жаль, жаль, что Италия не попала на ЧМ. Думаю, это общее сожаление, потому что это команда с традициями, которая всегда хорошо выступает на таких турнирах.
Я бы хотел вручить кубок Буффону. Может ли он начать работать в ФИФА? Я хотел лично с ним поговорить об этом», — сказал Инфантино.
Ранее Буффон заявил, что вопрос о продолжении карьеры решится по окончании сезона.
Источник: Football Italia