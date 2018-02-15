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    Штраф за незаконную реализацию билетов на ЧМ-2018 может составить полтора миллиона

    Штраф за незаконную реализацию билетов на матчи чемпионата мира-2018 для юридических лиц может достигнуть 1,5 миллионов рублей. С 16 февраля вступает в силу федеральный закон «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части введения административной ответственности за незаконную реализацию входных билетов на матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года».

    «Для должностных лиц штраф составит от 25-кратной до 30-кратной стоимости билета, но не меньше 150 тысяч рублей. Юрлицу придется заплатить от 500 тысяч до одного миллиона рублей. Альтернативное наказание — приостановление деятельности на срок до 90 суток. За продажу поддельных билетов административное наказание будет еще строже, например, штраф для юрлица может достигать 1,5 миллионов рублей», – говорится в сообщении Роспотребнадзора.

    С 19 февраля Роспотребнадзор запускает всероссийскую «горячую линию», которая продолжит работу до завершения ЧМ-2018. Специалисты Роспотребнадзора будут консультировать по вопросам ценообразования на гостиничные номера, по реализации продукции с символикой чемпионата и другим аспектам защиты прав потребителей.

    Напомним, что чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.02.2018 07:05
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 15 февраля 2018, 12:19

      Нормально!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 15 февраля 2018, 09:49

      Что уж там, давайте сразу будем руку отрубать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +891

      bolela_16 15 февраля 2018, 09:26

      Давай, прижми спекулянтов...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3359

      Шумаххер 15 февраля 2018, 08:45

      Это спекулянтов не остановит

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1306

      Артурка32 > Шумаххер 15 февраля 2018, 10:20

      при покупке билетов ты указываешь полностью все паспортные данные, на которые в дальнейшем делают ID-паспорт....как ты можешь продать свой билет если он на твои данные куплен?

      0
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      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 15 февраля 2018, 07:40

      а для гос служащих введите конфискацию имущества
      задолбали воровать миллионами и расписываться бриллиантовыми ручками

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