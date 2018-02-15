Штраф за незаконную реализацию билетов на ЧМ-2018 может составить полтора миллиона

Штраф за незаконную реализацию билетов на матчи чемпионата мира-2018 для юридических лиц может достигнуть 1,5 миллионов рублей. С 16 февраля вступает в силу федеральный закон «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части введения административной ответственности за незаконную реализацию входных билетов на матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года».

«Для должностных лиц штраф составит от 25-кратной до 30-кратной стоимости билета, но не меньше 150 тысяч рублей. Юрлицу придется заплатить от 500 тысяч до одного миллиона рублей. Альтернативное наказание — приостановление деятельности на срок до 90 суток. За продажу поддельных билетов административное наказание будет еще строже, например, штраф для юрлица может достигать 1,5 миллионов рублей», – говорится в сообщении Роспотребнадзора.

С 19 февраля Роспотребнадзор запускает всероссийскую «горячую линию», которая продолжит работу до завершения ЧМ-2018. Специалисты Роспотребнадзора будут консультировать по вопросам ценообразования на гостиничные номера, по реализации продукции с символикой чемпионата и другим аспектам защиты прав потребителей.

Напомним, что чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи.