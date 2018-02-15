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    Рамос: «Реал» никогда нельзя считать мертвым»

    Защитник «Реала» Серхио Рамос прокомментировал результат матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» (3:1).

    «Есть дни, которые остаются в памяти. И лучше всего запомнить их таким образом. Это важная игра для возвращения. Нужно продолжать в том же духе, так же серьезно и такими же победами защитить титул чемпионов.

    Вылететь можно из-за любой ошибки, и в Париже мы должны быть максимально собранны. Мы добыли себе преимущество — больше, чем раньше. «Реал» никогда нельзя считать мертвым», — сказал Рамос.

    Ответная встреча пройдет 6 марта в Париже.

    Источник: Marca

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    15.02.2018 01:15
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +906

      Football06 15 февраля 2018, 09:47

      Нужно показывать игру в Париже, 3:1 о реала и 6:1 от Барсы, ну раз смогли выиграть у Барсы 4:0 у себя дома, то думаю 2:0 это реально

      0
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    • ...
      Рейтинг: +789

      Jenea83 15 февраля 2018, 08:12

      Кто знает как развивались бы события если бы не левенький пенальти

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +324

      hellkid > Jenea83 15 февраля 2018, 09:02

      пенальти по делу был

      2
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 15 февраля 2018, 07:46

      Серёга успокойся, ещё один матч в переди

      1
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 15 февраля 2018, 07:39

      Этот чемпионат Испании для Реала потерян, он все силы бросит на ЛЧ и запросто выиграет. Такое уже было в сезоне 1999-00, если не ошибаюсь, когда в чемпионате заняли 5 место.

      1
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      Рейтинг: +617

      nelez 15 февраля 2018, 01:53

      Когда то Арбелоа так сказал:
      -Когда все считают что РЕАЛ умер , РЕАЛ идет и выигрывает Лигу Чемпионов.

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      Рейтинг: +617

      nelez 15 февраля 2018, 01:18

      Поздравляю всех болельшиков Мадрида. Соскучились по такому РЕАЛУ.

      1
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