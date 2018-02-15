Рамос: «Реал» никогда нельзя считать мертвым»

Защитник «Реала» Серхио Рамос прокомментировал результат матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» (3:1).

«Есть дни, которые остаются в памяти. И лучше всего запомнить их таким образом. Это важная игра для возвращения. Нужно продолжать в том же духе, так же серьезно и такими же победами защитить титул чемпионов.

Вылететь можно из-за любой ошибки, и в Париже мы должны быть максимально собранны. Мы добыли себе преимущество — больше, чем раньше. «Реал» никогда нельзя считать мертвым», — сказал Рамос.

Ответная встреча пройдет 6 марта в Париже.