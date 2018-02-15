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  • Лига чемпионов. «Ливерпуль» забил пять мячей «Порту»; «Реал» одержал волевую победу над «ПСЖ»

Лига чемпионов. «Ливерпуль» забил пять мячей «Порту»; «Реал» одержал волевую победу над «ПСЖ»

15 февраля 2018, 00:36
26

В матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» забил пять безответных голов «Порту». Хет-трик на счету нападающего Садьо Мане. По голу забили форварды Мохамед Салах и Роберто Фирмино.

В другом матче «Реал» одержал волевую победу над «ПСЖ» со счетом 3:1. На 33-й минуте счет открыл хавбек парижан Адриан Рабьо. В конце первого тайма нападающий мадридцев Криштиану Роналду счет сравнял, а во втором тайме вывел команду вперед. Третий мяч за сливочных забил защитник Марсело.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Первые матчи

Порту (Португалия) – Ливерпуль (Англия) – 0:5 (0:2)

Голы: 0:1 — Мане, 25; 0:2 — Салах, 29; 0:3 — Мане, 53; 0:4 — Фирмино, 70; 0:5 — Мане, 85.

Реал (Испания) – ПСЖ (Франция) – 3:1 (1:1) Текстовая трансляция

Голы: 0:1 — Рабьо, 33; 1:1 — Роналду (с пенальти), 45; 2:1 — Роналду, 83; 3:1 — Марсело, 86.

Предупреждения: Иско, 33; Начо, 78 — Неймар, 15; Ло Сельсо, 25; Менье, 90.

«Реал»: Навас, Рамос, Варан, Начо, Роналду, Кроос, Бензема (Бэйл, 68), Модрич, Марсело, Каземиро (Лукас, 79), Иско (Асенсио, 79).

«ПСЖ»: Ареола, Алвес, Маркиньос, Кимбембе, Бершиче, Верратти, Ло Сельсо (Дракслер, 84), Рабьо, Мбаппе, Кавани (Менье, 66), Неймар.

Календарь Лиги чемпионов

Результаты Лиги чемпионов

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Реал Ливерпуль ПСЖ Порту
Комментарии (26)
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panmon
1518644314
Ожидаемо... ПСЖ нужно тренера менять
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de bruyne
1518644476
Какой же жадный роналду только ему давай... асенсио должен быть основным... как ненавижу реал что только 3 забила псж а не 7... эмири нужно постухом поработать... псж замена сильнее реала была... 5 миллионов асенсио и 222 миллион долларов неймар сравните
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Football06
1518644754
По мне так в этом матче реализация подвела результат, реал забил и использовал Зидан правильно замены, а ПСЖ мог забить и 2 и 3 и 4, Кавани был не в духе, да и вместо этого Ле Сельсо надо было выпускать Ди Марию..
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Тraumtanzеr
1518645105
Не понятно что делал Мбаппе в матче, и жадность и зазнатость шлюхмара поражает, все хочет в одиночку. Отдал бы пас Мбаппе в первом тайме, тот бы на пустые выходил бы...
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Патронташ
1518645143
Чудики парижские..Неймара и Мбапе купили, а на нормального вратаря денег пожалели.
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Ф.К БАРСЕЛОНА
1518645940
Игру сделали Асенсио с Марсело а все похвалы как всегда достаются Роналду, который запорол больше чем реализовал.
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Патронташ
1518646673
Дурилка Неймар. Сейчас бы вместе с Месси и Суаресом громил бы и Реал, и на пути к вершине ЛЧ был.Было бы и кому передачу отдать, и от кого голевой пас получить. А так...Роль первого парня в футбольной деревне под названием чемпионат Франции.Куражась над дижонами ЛЧ не выиграть и Золотой Мяч не получить...Только бабло для гадского папы.
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Maxi_7
1518647728
Такое ощущение, что пересмотрел матч Бавария - ПСЖ (3-1). Вроде всё хорошо у ПСЖ и из под прессинга здорово выходят и центр хорошо преодолевают, моменты создают и в целом смотрятся недурно, но в решающий момент когда ни в коем случае нельзя пропускать они это делают... Не покидает ощущение, что это тот же ПСЖ, что и в прошлом сезоне(6-1), только с Неймаром и Мбаппе, когда все идет хорошо и они на кураже, сметут любого, но когда что-то начинает идти не так...начинают трястись коленки и оказывается, что характера нет, вообще. В который раз убеждаюсь, что в футболе характер игры команде дает тренер, как лидер и вожак стаи, видно было как под конец при равном счете ПСЖ как бы был доволен тем, что они по моментам переиграли и переконтролировали Реал, отчего успокоились и решили, что на этом хватит, 1-1 отличный счет для гостевого матча, и естественно поплатились за это...команде такого уровня нужен тренер максималист, такой как Гвардиола, который будет ставить целью только победу всегда и везде, при любых обстоятельствах, а так я уверен, что ПСЖ после этого матча уже вылетел...
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3ton
1518665455
Вот и сказки конец , а кто слушал - молодец)))
Ну уровень ПСЖ дворовые команды обыгрывать )) P.S. Реал без пенальти или офсайда в ЛЧ никак ))) На ДСВ подарочек )
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OfaZavr
1518682389
оба результата достаточно неожиданные, но победили сильнейшие значит все закономерно.
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