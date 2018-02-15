Лига чемпионов. «Ливерпуль» забил пять мячей «Порту»; «Реал» одержал волевую победу над «ПСЖ»

теперь становится понятно,почему Спартак 7-от Ливерпуля получил...
В матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» забил пять безответных голов «Порту». Хет-трик на счету нападающего Садьо Мане. По голу забили форварды Мохамед Салах и Роберто Фирмино.
В другом матче «Реал» одержал волевую победу над «ПСЖ» со счетом 3:1. На 33-й минуте счет открыл хавбек парижан Адриан Рабьо. В конце первого тайма нападающий мадридцев Криштиану Роналду счет сравнял, а во втором тайме вывел команду вперед. Третий мяч за сливочных забил защитник Марсело.
Лига чемпионов. 1/8 финала. Первые матчи
Порту (Португалия) – Ливерпуль (Англия) – 0:5 (0:2)
Голы: 0:1 — Мане, 25; 0:2 — Салах, 29; 0:3 — Мане, 53; 0:4 — Фирмино, 70; 0:5 — Мане, 85.
Реал (Испания) – ПСЖ (Франция) – 3:1 (1:1) Текстовая трансляция
Голы: 0:1 — Рабьо, 33; 1:1 — Роналду (с пенальти), 45; 2:1 — Роналду, 83; 3:1 — Марсело, 86.
Предупреждения: Иско, 33; Начо, 78 — Неймар, 15; Ло Сельсо, 25; Менье, 90.
«Реал»: Навас, Рамос, Варан, Начо, Роналду, Кроос, Бензема (Бэйл, 68), Модрич, Марсело, Каземиро (Лукас, 79), Иско (Асенсио, 79).
«ПСЖ»: Ареола, Алвес, Маркиньос, Кимбембе, Бершиче, Верратти, Ло Сельсо (Дракслер, 84), Рабьо, Мбаппе, Кавани (Менье, 66), Неймар.