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    Лига чемпионов. «Ливерпуль» забил пять мячей «Порту»; «Реал» одержал волевую победу над «ПСЖ»

    В матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» забил пять безответных голов «Порту». Хет-трик на счету нападающего Садьо Мане. По голу забили форварды Мохамед Салах и Роберто Фирмино.

    В другом матче «Реал» одержал волевую победу над «ПСЖ» со счетом 3:1. На 33-й минуте счет открыл хавбек парижан Адриан Рабьо. В конце первого тайма нападающий мадридцев Криштиану Роналду счет сравнял, а во втором тайме вывел команду вперед. Третий мяч за сливочных забил защитник Марсело.

    Лига чемпионов. 1/8 финала. Первые матчи

    Порту (Португалия) – Ливерпуль (Англия) – 0:5 (0:2)

    Голы: 0:1 — Мане, 25; 0:2 — Салах, 29; 0:3 — Мане, 53; 0:4 — Фирмино, 70; 0:5 — Мане, 85.

    Реал (Испания) – ПСЖ (Франция) – 3:1 (1:1) Текстовая трансляция

    Голы: 0:1 — Рабьо, 33; 1:1 — Роналду (с пенальти), 45; 2:1 — Роналду, 83; 3:1 — Марсело, 86.

    Предупреждения: Иско, 33; Начо, 78 — Неймар, 15; Ло Сельсо, 25; Менье, 90.

    «Реал»: Навас, Рамос, Варан, Начо, Роналду, Кроос, Бензема (Бэйл, 68), Модрич, Марсело, Каземиро (Лукас, 79), Иско (Асенсио, 79).

    «ПСЖ»: Ареола, Алвес, Маркиньос, Кимбембе, Бершиче, Верратти, Ло Сельсо (Дракслер, 84), Рабьо, Мбаппе, Кавани (Менье, 66), Неймар.

    Календарь Лиги чемпионов

    Результаты Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.02.2018 00:36
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +1060

      makson_klim 15 февраля 2018, 15:59

      теперь становится понятно,почему Спартак 7-от Ливерпуля получил...

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 15 февраля 2018, 11:13

      оба результата достаточно неожиданные, но победили сильнейшие значит все закономерно.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1943

      VIPded 15 февраля 2018, 09:23

      Два подарка России для ТК УЕФА! )))

      0
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      Рейтинг: +13316

      Михайловский Технарь 15 февраля 2018, 08:56

      Ливерпуль с победой!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1639

      dendiesel 15 февраля 2018, 06:49

      ПСЖ выглядел лучше Реала!!! Должна быть ничья.... Порту мёртвый....

      1
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      Рейтинг: +1055

      3ton 15 февраля 2018, 06:30

      Вот и сказки конец , а кто слушал - молодец)))

      Ну уровень ПСЖ дворовые команды обыгрывать ))

      P.S. Реал без пенальти или офсайда в ЛЧ никак ))) На ДСВ подарочек )

      3
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 15 февраля 2018, 06:29

      Порту отыграется))

      1
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 15 февраля 2018, 04:00

      Не 7!

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      Рейтинг: +2253

      Maxi_7 15 февраля 2018, 01:35

      Такое ощущение, что пересмотрел матч Бавария - ПСЖ (3-1). Вроде всё хорошо у ПСЖ и из под прессинга здорово выходят и центр хорошо преодолевают, моменты создают и в целом смотрятся недурно, но в решающий момент когда ни в коем случае нельзя пропускать они это делают...
      Не покидает ощущение, что это тот же ПСЖ, что и в прошлом сезоне(6-1), только с Неймаром и Мбаппе, когда все идет хорошо и они на кураже, сметут любого, но когда что-то начинает идти не так...начинают трястись коленки и оказывается, что характера нет, вообще.
      В который раз убеждаюсь, что в футболе характер игры команде дает тренер, как лидер и вожак стаи, видно было как под конец при равном счете ПСЖ как бы был доволен тем, что они по моментам переиграли и переконтролировали Реал, отчего успокоились и решили, что на этом хватит, 1-1 отличный счет для гостевого матча, и естественно поплатились за это...команде такого уровня нужен тренер максималист, такой как Гвардиола, который будет ставить целью только победу всегда и везде, при любых обстоятельствах, а так я уверен, что ПСЖ после этого матча уже вылетел...

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      Рейтинг: +617

      nelez 15 февраля 2018, 01:21

      Поздравляю всех мадридистов.

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