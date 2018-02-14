Мевля — о матче с «Селтиком»: «Надеемся, что пройдем дальше»

Защитник «Зенита» Миха Мевля поделился ожиданиями от матча 1/16 финала Лиги Европы против «Селтика».

— Мы готовились к этому матчу целый месяц, провели несколько товарищеских матчей. Мы в хорошей форме. Да, у нас в России большой зимний перерыв, но мы к этому привыкли.

— Погода в Шотландии похожа на ту, что сейчас в Петербурге?

— На самом деле в России немного холоднее.

— Согласны ли вы со словами Брендана Роджерса о том, что у «Зенита» есть преимущество?

— Ну, все покажет игра.

— Как вернуться на тот же уровень, на котором вы находились до зимней паузы?

— Как я уже сказал, мы уже провели довольно много товарищеских матчей. Считаю, что они нам помогли.

— Следили ли вы за «Селтиком»?

— «Селтик» выступал в Лиге чемпионов, и мы видели их матчи, да. У них была довольно трудная группа, тем не менее они сумели попасть в Лигу Европы. Мы надеемся, что пройдем дальше.

— «Зенит» стал самой забивной командой в Лиге Европы, а «Селтик» довольно много пропустил в Лиге чемпионов. Это возможно использовать?

— Ну, завтра будет совсем другой турнир, так что посмотрим. Но я надеюсь, что мы продолжим забивать голы, как мы это и делали раньше.

Матч «Селтик» – «Зенит» пройдет завтра в Шотландии. Начало встречи в 23:05 по московскому времени.