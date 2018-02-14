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    Мевля — о матче с «Селтиком»: «Надеемся, что пройдем дальше»

    Защитник «Зенита» Миха Мевля поделился ожиданиями от матча 1/16 финала Лиги Европы против «Селтика».

    — Мы готовились к этому матчу целый месяц, провели несколько товарищеских матчей. Мы в хорошей форме. Да, у нас в России большой зимний перерыв, но мы к этому привыкли.

    — Погода в Шотландии похожа на ту, что сейчас в Петербурге?

    — На самом деле в России немного холоднее.

    — Согласны ли вы со словами Брендана Роджерса о том, что у «Зенита» есть преимущество?

    — Ну, все покажет игра.

    — Как вернуться на тот же уровень, на котором вы находились до зимней паузы?

    — Как я уже сказал, мы уже провели довольно много товарищеских матчей. Считаю, что они нам помогли.

    — Следили ли вы за «Селтиком»?

    — «Селтик» выступал в Лиге чемпионов, и мы видели их матчи, да. У них была довольно трудная группа, тем не менее они сумели попасть в Лигу Европы. Мы надеемся, что пройдем дальше.

    — «Зенит» стал самой забивной командой в Лиге Европы, а «Селтик» довольно много пропустил в Лиге чемпионов. Это возможно использовать?

    — Ну, завтра будет совсем другой турнир, так что посмотрим. Но я надеюсь, что мы продолжим забивать голы, как мы это и делали раньше.

    Матч «Селтик» – «Зенит» пройдет завтра в Шотландии. Начало встречи в 23:05 по московскому времени.

    Источник: ФК «Зенит»

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    14.02.2018 23:21
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +6423

      Увинстон Паркс 15 февраля 2018, 08:48

      Надейся и жди!!!

      0
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      Рейтинг: +592

      spaike 15 февраля 2018, 06:49

      Надеюсь Зенит подойдет к игре в хорошей форме и покажет красивую игру. Желаю Зениту победы.

      0
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      Рейтинг: +2390

      baden69 15 февраля 2018, 00:36

      Мы будем надеяться на вас и на остальные российские клубы, выступающие в ЛЕ. Всем удачи и прохода в 1/8 ЛЕ.

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      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 15 февраля 2018, 00:17

      Так все надеются.

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