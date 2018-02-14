Сарри назвал сумасшествием играть через 60 часов после матча с «РБ Лейпцигом»

Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри поделился мнением о расписании матчей его команды.

«Мы играем в четверг в 23:05 [по московскому времени — прим. ред.] и возвращаемся на поле через 60 часов [в 17:00 в воскресенье в матче 25-го тура Серии А — прим. ред.]. «РБ Лейпциг» играл раньше нас, потом они играют в понедельник. По уровню стресса — это сумасшествие. Но мы выступаем в Лиге Европы, у нее есть своя прелесть — это второе по значимости европейское кубковое соревнование.

Я мог бы нагнетать обстановку, но мы должны сконцентрироваться на завтрашней игре», — сказал Сарри.

Матч «Наполи» – «РБ Лейпциг» пройдет завтра в Италии. Ответный матч состоится 22 февраля в Германии.