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    Сарри назвал сумасшествием играть через 60 часов после матча с «РБ Лейпцигом»

    Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри поделился мнением о расписании матчей его команды.

    «Мы играем в четверг в 23:05 [по московскому времени — прим. ред.] и возвращаемся на поле через 60 часов [в 17:00 в воскресенье в матче 25-го тура Серии А — прим. ред.]. «РБ Лейпциг» играл раньше нас, потом они играют в понедельник. По уровню стресса — это сумасшествие. Но мы выступаем в Лиге Европы, у нее есть своя прелесть — это второе по значимости европейское кубковое соревнование.

    Я мог бы нагнетать обстановку, но мы должны сконцентрироваться на завтрашней игре», — сказал Сарри.

    Матч «Наполи» – «РБ Лейпциг» пройдет завтра в Италии. Ответный матч состоится 22 февраля в Германии.

    Источник: Football Italia

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    14.02.2018 21:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 15 февраля 2018, 00:55

      2 дня отдыха, на третий играют, обычная практика, и да, если матч закончится в 1-00, то до 17-00 воскресенья 64 часа (23+24+17)

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