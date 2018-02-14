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  • Каррера: «Смог бы тренировать команду только из москвичей – по принципу «Атлетика»

Каррера: «Смог бы тренировать команду только из москвичей – по принципу «Атлетика»

14 февраля 2018, 16:40
9

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера ответил на вопрос о возможности руководить командой, составленной только из москвичей.

Завтра красно-белые в рамках 1/16 финала ЛЕ примут «Атлетик», за который на протяжении всей истории клуба играют только баски.

– Смогли бы вы тренировать команду, составленную исключительно из москвичей, по аналогии с «Атлетик»?

– Безусловно. Если руководство решит поменять свой курс в эту сторону, то почему бы и нет. Они такие же игроки, как и все остальные.

– Какой счет вас устроит в предстоящей встрече?

– Ответить на него легко – 5:0! Но хочу повторить, нас ждет очень непростой матч. Самое главное для нас – не пропустить.

Ранее итальянец сказал, что в случае сильного мороза перед матчем с «Атлетиком» команда выпьет водки.

Источник: Sportbox.ru
Лига Европы Спартак Атлетик Каррера Массимо
Комментарии (9)
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insider_retro
1518616000
Вопрос Василия Богданова про аналогию, безусловно, впечатлил! Готовился...
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Чикомас
1518616820
Приятный мужик этот Каррера. И тренер толковый. Повезло хрюшкам..
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Spartanez 300
1518617339
Тренировать можно кого угодно , только тренеру как и всем нужен положительный результат от команды . Найти игроков топ-уровня на целую команду в одном городе сложновато пусть это даже Москва , поэтому клубы в основном по сути это салат из разных городов и стран .
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DOCTOR PENALTY
1518622830
Вперёд Спартак!!!
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OfaZavr
1518623407
тренировать то можно хоть кого а вот результат и достижения какие получатся вопрос.
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777+
1518628194
Команду захотел из "москвичей"? - Легко! Не надо бегать и искать нам далеко, Спартак с приставкой "2", - ты этого хотел? Удач тебе, Каррера в ФНЛ!
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Полная Канистра
1518633712
тактично всё рассудил и даже юмор присувствует Каков тренер просто молодца
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