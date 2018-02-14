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    Каррера: «Смог бы тренировать команду только из москвичей – по принципу «Атлетика»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера ответил на вопрос о возможности руководить командой, составленной только из москвичей.

    Завтра красно-белые в рамках 1/16 финала ЛЕ примут «Атлетик», за который на протяжении всей истории клуба играют только баски.

    – Смогли бы вы тренировать команду, составленную исключительно из москвичей, по аналогии с «Атлетик»?

    – Безусловно. Если руководство решит поменять свой курс в эту сторону, то почему бы и нет. Они такие же игроки, как и все остальные.

    – Какой счет вас устроит в предстоящей встрече?

    – Ответить на него легко – 5:0! Но хочу повторить, нас ждет очень непростой матч. Самое главное для нас – не пропустить.

    Ранее итальянец сказал, что в случае сильного мороза перед матчем с «Атлетиком» команда выпьет водки.

    Источник: Sportbox.ru

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    14.02.2018 16:40
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 14 февраля 2018, 21:41

      тактично всё рассудил и даже юмор присувствует Каков тренер просто молодца

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1501

      777+ 14 февраля 2018, 20:09

      Команду захотел из "москвичей"? - Легко!
      Не надо бегать и искать нам далеко,
      Спартак с приставкой "2", - ты этого хотел?
      Удач тебе, Каррера в ФНЛ!

      -1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 февраля 2018, 18:50

      тренировать то можно хоть кого а вот результат и достижения какие получатся вопрос.

      2
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 14 февраля 2018, 18:40

      Вперёд Спартак!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +393

      Spartanez 300 14 февраля 2018, 17:08

      Тренировать можно кого угодно , только тренеру как и всем нужен положительный результат от команды . Найти игроков топ-уровня на целую команду в одном городе сложновато пусть это даже Москва , поэтому клубы в основном по сути это салат из разных городов и стран .

      1
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 14 февраля 2018, 17:00

      Приятный мужик этот Каррера. И тренер толковый. Повезло хрюшкам..

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 14 февраля 2018, 16:46

      Вопрос Василия Богданова про аналогию, безусловно, впечатлил! Готовился...

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