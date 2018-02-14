Каррера: «Смог бы тренировать команду только из москвичей – по принципу «Атлетика»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера ответил на вопрос о возможности руководить командой, составленной только из москвичей.

Завтра красно-белые в рамках 1/16 финала ЛЕ примут «Атлетик», за который на протяжении всей истории клуба играют только баски.

– Смогли бы вы тренировать команду, составленную исключительно из москвичей, по аналогии с «Атлетик»?

– Безусловно. Если руководство решит поменять свой курс в эту сторону, то почему бы и нет. Они такие же игроки, как и все остальные.

– Какой счет вас устроит в предстоящей встрече?

– Ответить на него легко – 5:0! Но хочу повторить, нас ждет очень непростой матч. Самое главное для нас – не пропустить.

Ранее итальянец сказал, что в случае сильного мороза перед матчем с «Атлетиком» команда выпьет водки.