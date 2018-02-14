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    Итальянский журналист: «Однажды Санчес оставил ключи в машине и пробежал 8 километров до дома»

    Журналист Пьетро Олеотто в интервью клубному журналу «МЮ» рассказал о периоде выступления Алексиса Санчеса за «Удинезе» (2006-2011).

    «Однажды после тренировки Алексис поехал за покупками. Оказалось, что он случайно оставил ключи от машины и телефон внутри автомобиля.

    Не знаю, что в такой ситуации сделало бы большинство людей, но Санчес пробежал восемь километров до дома. Он был в спортивном костюме и преодолел расстояние от центра Удине до своего дома на холмах.

    Озадаченные жители города увидели его в спортивном костюме и позвонили нам в газету. Такой поступок типичен для Алексиса», – цитирует итальянца Goal.

    Чилиец пополнил состав манчестерского клуба в январе, перейдя из «Арсенала» на правах обмена на Генриха Мхитаряна.

    Источник: Goal.com

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    14.02.2018 13:09
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +371

      multi1984 14 февраля 2018, 16:19

      Мдааа...В тренировочном костюме... какой позор... или что там автор сказать хотел этим?))))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 14 февраля 2018, 14:15

      А в чём героизм то?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1053

      Munez89 > DOCTOR PENALTY 14 февраля 2018, 15:07

      Срать захотел и 8км терпел, что тут не понятного?

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