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  • Итальянский журналист: «Однажды Санчес оставил ключи в машине и пробежал 8 километров до дома»

Итальянский журналист: «Однажды Санчес оставил ключи в машине и пробежал 8 километров до дома»

14 февраля 2018, 13:09
3

Журналист Пьетро Олеотто в интервью клубному журналу «МЮ» рассказал о периоде выступления Алексиса Санчеса за «Удинезе» (2006-2011).

«Однажды после тренировки Алексис поехал за покупками. Оказалось, что он случайно оставил ключи от машины и телефон внутри автомобиля.

Не знаю, что в такой ситуации сделало бы большинство людей, но Санчес пробежал восемь километров до дома. Он был в спортивном костюме и преодолел расстояние от центра Удине до своего дома на холмах.

Озадаченные жители города увидели его в спортивном костюме и позвонили нам в газету. Такой поступок типичен для Алексиса», – цитирует итальянца Goal.

Чилиец пополнил состав манчестерского клуба в январе, перейдя из «Арсенала» на правах обмена на Генриха Мхитаряна.

Источник: Goal.com
Англия. Премьер-лига Италия. Серия А Манчестер Юнайтед Удинезе Чили Санчес Алексис
Комментарии (3)
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DOCTOR PENALTY
1518606925
А в чём героизм то?
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multi1984
1518614376
Мдааа...В тренировочном костюме... какой позор... или что там автор сказать хотел этим?))))
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