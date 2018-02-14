Итальянский журналист: «Однажды Санчес оставил ключи в машине и пробежал 8 километров до дома»

Журналист Пьетро Олеотто в интервью клубному журналу «МЮ» рассказал о периоде выступления Алексиса Санчеса за «Удинезе» (2006-2011).

«Однажды после тренировки Алексис поехал за покупками. Оказалось, что он случайно оставил ключи от машины и телефон внутри автомобиля.

Не знаю, что в такой ситуации сделало бы большинство людей, но Санчес пробежал восемь километров до дома. Он был в спортивном костюме и преодолел расстояние от центра Удине до своего дома на холмах.

Озадаченные жители города увидели его в спортивном костюме и позвонили нам в газету. Такой поступок типичен для Алексиса», – цитирует итальянца Goal.

Чилиец пополнил состав манчестерского клуба в январе, перейдя из «Арсенала» на правах обмена на Генриха Мхитаряна.