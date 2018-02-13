Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Лига Европы. «Црвена Звезда» и ЦСКА в первом матче обошлись без голов

Лига Европы. «Црвена Звезда» и ЦСКА в первом матче обошлись без голов

13 февраля 2018, 21:51
31

Завершился первый матч 1/16 финала Лиги Европы между сербской «Црвеной Звездой» и московским ЦСКА. На протяжении всего поединка команды не смогли поразить ворота друг друга. По владению мячом преимущество оказалось на стороне россиян.

Ответный матч состоится на следующей неделе в Москве. В нем не примет участие полузащитник армейцев Александр Головин.

Лига Европы. 1/16 финала. Первый матч

Црвена Звезда (Сербия) – ЦСКА (Россия) – 0:0 Текстовая трансляция

«Црвена Звезда»: Борян, Родич, Ле Таллек, Савич, Стойкович, Йовичич, Дональд, Радоньич (Срнич, 78), Крстичич, Набуан, Пешич (Рачич, 85).

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Васин, В. Березуцкий, Вернблум, Натхо, Кучаев, Головин, Дзагоев, Муса, Витиньо (Чалов, 84).

Предупреждения: нет – Березуцкий, 20; Головин, 23.

Календарь Лиги Европы

Результаты Лиги Европы

Источник: Бомбардир.ру
Лига Европы Россия. Премьер-лига ЦСКА Црвена Звезда
Комментарии (31)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
3a zenit
1518548021
Оленаре кадр,такой момент запорол вначале
Ответить
УхоГорлоНос
1518548064
В ответке Црвена забьет 1 гол, ЦСКА сравняет, но дальше не пройдет. Скриньте
Ответить
4agaaa
1518548072
не плохой результат! На своём поле вполне по силам обыграть!
Ответить
Gullit 76
1518548350
Ничейная игра.Могли и выиграть и проиграть.Кучаев лучший.Дома должны прибавить.
Ответить
GM
1518548404
Ну, для первого матча неплохо. Есть вопросы к защите (но состав не оптимальный), есть вопросы к атаке. В целом, игру контролировали, "крутизна" Црвена Звезды показалась преувеличенной. Так, команда среднего российского уровня, играющая от обороны...
Ответить
Eddyson
1518548709
С почином, как говорится. Нормальный результат для гостевой игры, учитывая, что первая после отпуска.
Ответить
Sanek85
1518548764
В Москве победим! Не самый плохой результат. Но игра оставляет желать лучшего...
Ответить
VVM1964
1518548784
Ну наверное ничья справедливый и в принципе не самый плохой результат , что называется по игре , лучше бы 1-1 , но что есть .
Ответить
cska-62
1518549371
Для первого матча после паузы – более или менее терпимо. Лучшим на поле был, безусловно, Акинфеев, дважды спасший свои ворота от неминуемых мячей. При равной, в общем и целом, игре, таких опасных моментов у ЦСКА не было. Местами неплохо смотрелись Кучаев, Головин, В.Березуцкий, Фернандес. Натхо был мало заметен, хотя Гончаренко от него ждал явно большего. Просто ужасно провёл матч Дзагоев. Теперь о Мусе. Присел Ахмет на годик на скамейку, придётся учиться играть в футбол заново. Он стал тем же Мусой, каким пришёл когда-то в ЦСКА ещё совсем юным: плохо читающим игру, и теряющим мячи просто на ровном месте. И помочь в атаке некому. Про Дзагоева я уже написал, Витиньо тоже своей игрой не блещет. Как индивидуально, так и в командных действиях. Ответный матч придётся играть без Головина, получившего второй «горчичник». Это очень плохо. «Црвена звезда» - крепкая и обученная коллективным действиям команда, хотя и без каких-либо звёзд. Тренер у неё явно очень грамотный. Что будет в Москве? Да что угодно! И отсутствующего Головина заменить будет некем. Будем надеяться, что сегодняшний провал у Алана Дзагоева – недоразумение. Хотя я бы на острие атаки вернул бы Вернблкма. Витиньо и Мусу поставил бы по краям, под ними – Дзагоева. Опорником – Натхо. Фланговыми защитниками Фернандеса и Кучаева, в центр обороны – В.Березуцкого, Игнашевича и Васина. Если Сергей играть не готов, то вместо него Набабкина. Такой атакующий РОМБ мог бы сработать! Тем более, что Натхо и Дзагоев в ходе игры могли бы по позиции заменять друг друга.
Ответить
ЖОРРО
1518549896
Нормальный результат для выезда,судя по игре дома должны обыгрывать их!!!
Ответить
Главные новости
Лучшие игрок и тренер 4-го тура РПЛ по версии Кержакова
18:15
1
«Спартак» сыграет с «Рубином» без двух ключевых игроков
17:59
2
Рабинер ответил, радоваться или огорчаться отъезду Батракова в «Галатасарай»
17:31
1
Тренер Египта потерял сознание во время драки своих жен
17:18
4
ФотоСимволическая сборная 4-го тура РПЛ по версии Радимова
16:57
1
В ЦСКА сделали смелое заявление о перспективах команды
16:23
2
Кержаков ответил Шнякину в дискуссии по поводу футбольных экспертов
15:55
2
Россия может сыграть еще один матч с участником ЧМ-2026 в сентябре
15:46
6
Тренер «Зенита» рассказал, как Мостовой может проявить себя
15:28
«Рубин» готов перехватить игрока «Крыльев» у «Локомотива»
15:19
Все новости
Все новости
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
14 клубов дебютируют в еврокубках в сезоне-2026/27
9 июня
Стали известны 45 участников Лиги Европы-2026/27, среди них «Ювентус» и «Милан»
2 июня
Футболист сборной России выиграл еврокубок в третьем сезоне подряд
31 мая
2
Определились участники Суперкубка УЕФА
30 мая
2
Определились все клубы, напрямую попавшие в общий этап Лиги Европы
28 мая
«Милан» и «Ювентус» не попали в ЛЧ и вошли в число 12 клубов с прямыми путевками в ЛЕ
25 мая
1
Реакция Мостового на победу «Астон Виллы» Эмери в Лиге Европы
21 мая
1
ФотоСимволическая сборная сезона Лиги Европы
21 мая
Назван лучший игрок сезона в Лиге Европы
21 мая
Только два футболиста выиграли Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций
21 мая
4
Тренер «Фрайбурга» объяснил поражение в финале Лиги Европы
21 мая
1
Эмоции Эмери после победы в Лиге Европы
21 мая
11
Санчо стал автором уникального достижения
21 мая
Эмери – 4-й тренер в истории с 5 победами в еврокубках
21 мая
4
Лига Европы. «Астон Вилла» в финале разгромила «Фрайбург», Эмери в 5-й раз выиграл турнир
20 мая
13
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 20 мая 2026
19 мая
Известны 5 участников общего этапа ЛЕ, «Монако» Головина сохранил шанс на Лигу конференций
18 мая
Стал известен вещатель Лиги чемпионов в России до 2035 года
13 мая
9
Определились 19-й участник общего этапа Лиги чемпионов и 2 участника основной стадии ЛЕ
13 мая
Назначены судьи на все финалы еврокубков
12 мая
1
Реакция Эмери на шестой в карьере выход в финал Лиги Европы
8 мая
Определились финалисты Лиги Европы
8 мая
1
Лига Европы. «Астон Вилла» Эмери вышла в финал, разгромив «Ноттингем Форест»; «Фрайбург» взял реванш у «Браги»
7 мая
5
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Брага»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Астон Вилла» – «Ноттингем Форест»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Ноттингем Форест» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 30 апреля 2026
29 апреля
Где смотреть матч «Брага» – «Фрайбург»: во сколько прямая трансляция: 30 апреля 2026
29 апреля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+