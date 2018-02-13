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    Лига Европы. «Црвена Звезда» и ЦСКА в первом матче обошлись без голов

    Завершился первый матч 1/16 финала Лиги Европы между сербской «Црвеной Звездой» и московским ЦСКА. На протяжении всего поединка команды не смогли поразить ворота друг друга. По владению мячом преимущество оказалось на стороне россиян.

    Ответный матч состоится на следующей неделе в Москве. В нем не примет участие полузащитник армейцев Александр Головин.

    Лига Европы. 1/16 финала. Первый матч

    Црвена Звезда (Сербия) – ЦСКА (Россия) – 0:0 Текстовая трансляция

    «Црвена Звезда»: Борян, Родич, Ле Таллек, Савич, Стойкович, Йовичич, Дональд, Радоньич (Срнич, 78), Крстичич, Набуан, Пешич (Рачич, 85).

    ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Васин, В. Березуцкий, Вернблум, Натхо, Кучаев, Головин, Дзагоев, Муса, Витиньо (Чалов, 84).

    Предупреждения: нет – Березуцкий, 20; Головин, 23.

    Календарь Лиги Европы

    Результаты Лиги Европы

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.02.2018 21:51
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 февраля 2018, 11:05

      хорошо играли ,достойная ничья с достойным противником. молодцы армейцы!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +17756

      paracetamol 13 февраля 2018, 23:29

      Беззубые...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +128

      Jackson88 13 февраля 2018, 23:20

      Интересно почему они сегодня играли?? Ведь ЛЕ в четверг играеться....

      0
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 13 февраля 2018, 22:32

      А я разочарован результатом, очень разочарован! Ждем как остальные наши сыграют!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 13 февраля 2018, 22:24

      Нормальный результат для выезда,судя по игре дома должны обыгрывать их!!!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +1534

      Evgeniy32 13 февраля 2018, 22:20

      Все нормально, Армейцы надерут задницу сербам в Москве)))

      2
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      Рейтинг: +2382

      kazak161 13 февраля 2018, 22:19

      Думаю ЦСКА дома победит,у всех европейских команд в России страх просыпается!

      1
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      Рейтинг: +67296

      portero 13 февраля 2018, 22:17

      результат на табло и он неплохой.
      косяков много, могли и проиграть , в нападении с последним пасом проблемы часто передерживали

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 13 февраля 2018, 22:16

      Для первого матча после паузы – более или менее терпимо. Лучшим на поле был, безусловно, Акинфеев, дважды спасший свои ворота от неминуемых мячей. При равной, в общем и целом, игре, таких опасных моментов у ЦСКА не было. Местами неплохо смотрелись Кучаев, Головин, В.Березуцкий, Фернандес. Натхо был мало заметен, хотя Гончаренко от него ждал явно большего. Просто ужасно провёл матч Дзагоев. Теперь о Мусе. Присел Ахмет на годик на скамейку, придётся учиться играть в футбол заново. Он стал тем же Мусой, каким пришёл когда-то в ЦСКА ещё совсем юным: плохо читающим игру, и теряющим мячи просто на ровном месте. И помочь в атаке некому. Про Дзагоева я уже написал, Витиньо тоже своей игрой не блещет. Как индивидуально, так и в командных действиях. Ответный матч придётся играть без Головина, получившего второй «горчичник». Это очень плохо.
      «Црвена звезда» - крепкая и обученная коллективным действиям команда, хотя и без каких-либо звёзд. Тренер у неё явно очень грамотный. Что будет в Москве? Да что угодно! И отсутствующего Головина заменить будет некем. Будем надеяться, что сегодняшний провал у Алана Дзагоева – недоразумение. Хотя я бы на острие атаки вернул бы Вернблкма. Витиньо и Мусу поставил бы по краям, под ними – Дзагоева. Опорником – Натхо. Фланговыми защитниками Фернандеса и Кучаева, в центр обороны – В.Березуцкого, Игнашевича и Васина. Если Сергей играть не готов, то вместо него Набабкина. Такой атакующий РОМБ мог бы сработать! Тем более, что Натхо и Дзагоев в ходе игры могли бы по позиции заменять друг друга.

      6
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо > cska-62 13 февраля 2018, 22:31

      Провокационный вопрос можно? Вы критиковали Слуцкого всё время. Кто же такого Мусу, каким он в ЦСКА пришёл, играть научил?

      0
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 13 февраля 2018, 22:08

      нормально сыграли..

      2
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