Лига Европы. «Црвена Звезда» и ЦСКА в первом матче обошлись без голов

Завершился первый матч 1/16 финала Лиги Европы между сербской «Црвеной Звездой» и московским ЦСКА. На протяжении всего поединка команды не смогли поразить ворота друг друга. По владению мячом преимущество оказалось на стороне россиян.

Ответный матч состоится на следующей неделе в Москве. В нем не примет участие полузащитник армейцев Александр Головин.

Лига Европы. 1/16 финала. Первый матч

Црвена Звезда (Сербия) – ЦСКА (Россия) – 0:0 Текстовая трансляция

«Црвена Звезда»: Борян, Родич, Ле Таллек, Савич, Стойкович, Йовичич, Дональд, Радоньич (Срнич, 78), Крстичич, Набуан, Пешич (Рачич, 85).

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Васин, В. Березуцкий, Вернблум, Натхо, Кучаев, Головин, Дзагоев, Муса, Витиньо (Чалов, 84).

Предупреждения: нет – Березуцкий, 20; Головин, 23.

Календарь Лиги Европы

Результаты Лиги Европы