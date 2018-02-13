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    Божович – о допинговом скандале: «Это явно выглядит как заказ. Все в курсе, у каких атлетов самый продвинутый допинг»

    Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович поделился соображениями по поводу допингового скандала в России, из-за которого многие отечественные спортсмены не были допущены сначала к участию в летней Олимпиаде-2016 в Рио-Де-Жанейро, а затем и к зимним Играм-2018 в Пхенчане.

    «Смотрю ли трансляции Олимпиады? Нет. Не специально это делаю, а потому что некогда. Но этот скандал с допингом и русской командой – он явно выглядит как заказной. Давайте честно: в спортивном мире все отлично знают, у каких атлетов самый продвинутый допинг. Но их как раз так дотошно никто проверять не станет и возможности нести флаг никто не лишит. У меня твердое мнение, что все это – звенья цепи в имиджевой, и не только, войне против России», – сказал Божович.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    13.02.2018 18:44
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 14 февраля 2018, 00:40

      Миодраг Божович - трехкратный чемпион мира, восьмикратный обладатель Лиги Чемпионов, шестикратный обладатель Лиги Европы, чемпионРоссии и Европы,, чемпион Галактики, пациент клиники им. Кащенко и парикмахерской на Курском вокзале, случайно оказался на воле :)))))

      -2
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 14 февраля 2018, 00:26

      Клоун ничего не выигравший решил попиарится за счёт ватноголовых.))) Хороший ход:)))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +446

      Razvedchik - sniper 13 февраля 2018, 22:06

      Истину глаголит Миодраг

      0
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 13 февраля 2018, 20:26

      красава

      0
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      Рейтинг: +347

      Grom1987 13 февраля 2018, 20:15

      Это и так очевидно, но спасибо за озвученное мнение!

      0
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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик 13 февраля 2018, 20:08

      Спасибо за правду, сказанную иностранным тренером в СМИ. Из остальных иностранцев никто ничего не говорит, может равнодушные, а может просто трусы. В любом случае Миодрагу большое спасибо!

      6
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      Рейтинг: +4624

      la verdad > Антибиотик 14 февраля 2018, 00:18

      Иностранный тренер ?)))) И что он тренировал?)))) Аикар?))))

      -2
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      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 13 февраля 2018, 19:55

      Вот и Божович под санкциями

      0
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      Рейтинг: +8511

      kaa-71 13 февраля 2018, 19:28

      Хорошо сказал

      2
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 13 февраля 2018, 19:17

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Язык не сотри лизать. Всем понятно, что таких денег как в России, тебе божович нигде не заплатят. А ещё можно на договорняках подзаработать. Да Миодраг?)))

      -10
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      Рейтинг: +4025

      raritet > la verdad 13 февраля 2018, 19:59

      Зачем же живете в России, если ее ненавидите. Сейчас дорога всем открыта. Поезжайте в гейропу, и вообще куда хотите, но зачем обижать хорошего тренера , прекрасного человека и в отличии от вас , обладающего ЛОГИКОЙ и уважением к тому , что имеешь.

      4
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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик > la verdad 13 февраля 2018, 20:11

      Стране нужны герои, а бабы к сожалению рожают таких, как ты.

      0
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      Рейтинг: +4624

      la verdad > Антибиотик 14 февраля 2018, 00:23

      Может родишь кого надо, имбицил?))))

      -2
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      Рейтинг: +4624

      la verdad > SapogSpb 14 февраля 2018, 00:24

      :)))) нет спасибо. Вы сказали кому? Уточните пожалуйста:) Божович шлюха, которая хвалит всех кто ему платит. Как впрочем все сербы ...

      -2
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      Рейтинг: 0

      nicitakimarov 13 февраля 2018, 19:14

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

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