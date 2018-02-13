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  • Божович – о допинговом скандале: «Это явно выглядит как заказ. Все в курсе, у каких атлетов самый продвинутый допинг»

Божович – о допинговом скандале: «Это явно выглядит как заказ. Все в курсе, у каких атлетов самый продвинутый допинг»

13 февраля 2018, 18:44
19

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович поделился соображениями по поводу допингового скандала в России, из-за которого многие отечественные спортсмены не были допущены сначала к участию в летней Олимпиаде-2016 в Рио-Де-Жанейро, а затем и к зимним Играм-2018 в Пхенчане.

«Смотрю ли трансляции Олимпиады? Нет. Не специально это делаю, а потому что некогда. Но этот скандал с допингом и русской командой – он явно выглядит как заказной. Давайте честно: в спортивном мире все отлично знают, у каких атлетов самый продвинутый допинг. Но их как раз так дотошно никто проверять не станет и возможности нести флаг никто не лишит. У меня твердое мнение, что все это – звенья цепи в имиджевой, и не только, войне против России», – сказал Божович.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Арсенал Божович Миодраг
Комментарии (19)
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vladik12
1518536720
У тульского "Арсенала"?
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DOCTOR PENALTY
1518536869
+++Жму руку Миодраг!
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nicitakimarov
1518538480
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la verdad
1518538634
Язык не сотри лизать. Всем понятно, что таких денег как в России, тебе божович нигде не заплатят. А ещё можно на договорняках подзаработать. Да Миодраг?)))
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kaa-71
1518539291
Хорошо сказал
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Антибиотик
1518541695
Спасибо за правду, сказанную иностранным тренером в СМИ. Из остальных иностранцев никто ничего не говорит, может равнодушные, а может просто трусы. В любом случае Миодрагу большое спасибо!
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Grom1987
1518542143
Это и так очевидно, но спасибо за озвученное мнение!
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серега кашин
1518542806
красава
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Razvedchik - sniper
1518548796
Истину глаголит Миодраг
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la verdad
1518558008
Миодраг Божович - трехкратный чемпион мира, восьмикратный обладатель Лиги Чемпионов, шестикратный обладатель Лиги Европы, чемпионРоссии и Европы,, чемпион Галактики, пациент клиники им. Кащенко и парикмахерской на Курском вокзале, случайно оказался на воле :)))))
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