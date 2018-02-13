Божович – о допинговом скандале: «Это явно выглядит как заказ. Все в курсе, у каких атлетов самый продвинутый допинг»

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович поделился соображениями по поводу допингового скандала в России, из-за которого многие отечественные спортсмены не были допущены сначала к участию в летней Олимпиаде-2016 в Рио-Де-Жанейро, а затем и к зимним Играм-2018 в Пхенчане.

«Смотрю ли трансляции Олимпиады? Нет. Не специально это делаю, а потому что некогда. Но этот скандал с допингом и русской командой – он явно выглядит как заказной. Давайте честно: в спортивном мире все отлично знают, у каких атлетов самый продвинутый допинг. Но их как раз так дотошно никто проверять не станет и возможности нести флаг никто не лишит. У меня твердое мнение, что все это – звенья цепи в имиджевой, и не только, войне против России», – сказал Божович.