Благотворительный фонд намерен отсудить у «Ростова» 330 миллионов

Благотворительная организация «Фонд поддержки игровых видов спорта в Ростовской области» подала в суд на «Ростов». Против донского клуба направлено два иска на общую сумму в 330 миллионов рублей.

«Согласно информации из картотеки арбитражных дел, фонд требовал взыскать с ФК «Ростов» задолженности по кредитным договорам в сумме более 147 миллионов рублей, свыше 75 миллионов неустойки, еще почти 31 миллион – проценты по кредитам. Арбитражный суд Ростовской области тогда оставил без движения эти два иска из-за неуплаты истцом госпошлины. В повторном исковом заявлении, поданном 10 января, суд также усмотрел нарушения и оставил его без движения. Истец эти нарушения устранил», – говорится в сообщении источника.

Судебное разбирательство назначено на 13 февраля.