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  • Благотворительный фонд намерен отсудить у «Ростова» 330 миллионов

Благотворительный фонд намерен отсудить у «Ростова» 330 миллионов

13 февраля 2018, 01:34
13

Благотворительная организация «Фонд поддержки игровых видов спорта в Ростовской области» подала в суд на «Ростов». Против донского клуба направлено два иска на общую сумму в 330 миллионов рублей.

«Согласно информации из картотеки арбитражных дел, фонд требовал взыскать с ФК «Ростов» задолженности по кредитным договорам в сумме более 147 миллионов рублей, свыше 75 миллионов неустойки, еще почти 31 миллион – проценты по кредитам. Арбитражный суд Ростовской области тогда оставил без движения эти два иска из-за неуплаты истцом госпошлины. В повторном исковом заявлении, поданном 10 января, суд также усмотрел нарушения и оставил его без движения. Истец эти нарушения устранил», – говорится в сообщении источника.

Судебное разбирательство назначено на 13 февраля.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Ростов
Комментарии (13)
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Михаил_Боярский
1518478250
норм такой благотворительный фонд.
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Чехов на Садовой
1518484376
Ну и ТВАРИтельный фонд. Меценаты штопанные, блин.
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multi1984
1518488553
Задолбало .. фонд благотворительной организации в стране даёт бабки в кредит!!! В кредит,Карл!! Оху**и совсем???
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ROSTOV SUPER
1518495243
Пошли подальше со своими процентами , благодетели хреновы ! Надо еще ихнюю деятельность в суде рассмотреть , почему благотворительная организация дает деньги под проценты !
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vgarakh
1518505746
Стали очень часто про Ростов всякие гадкие новости подбрасывать. Все никак не успокоятся.
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ARTHUR19
1518506855
А вы еще говорите, что Зенит народное состояние растрачивает.
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BRO_football
1518507810
То чувство, когда благотворительный фонд не даёт деньги нуждающимся, а отнимает их, причём насильно. Это то же самое, если бы какой-либо фонд собирал деньги на лечение детей, в итоге их не удалось вылечить, а фонд потребовал бы деньги обратно.
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Axe111
1518508091
Пздц
Ответить
solyh-1962
1518514847
и
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Африканскaя чумa cвинeй
1518535213
БлагоТВАРИтельность так и прёт со всех щелей
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