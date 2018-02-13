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    Благотворительный фонд намерен отсудить у «Ростова» 330 миллионов

    Благотворительная организация «Фонд поддержки игровых видов спорта в Ростовской области» подала в суд на «Ростов». Против донского клуба направлено два иска на общую сумму в 330 миллионов рублей.

    «Согласно информации из картотеки арбитражных дел, фонд требовал взыскать с ФК «Ростов» задолженности по кредитным договорам в сумме более 147 миллионов рублей, свыше 75 миллионов неустойки, еще почти 31 миллион – проценты по кредитам. Арбитражный суд Ростовской области тогда оставил без движения эти два иска из-за неуплаты истцом госпошлины. В повторном исковом заявлении, поданном 10 января, суд также усмотрел нарушения и оставил его без движения. Истец эти нарушения устранил», – говорится в сообщении источника.

    Судебное разбирательство назначено на 13 февраля.

    Источник: Р-Спорт

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    13.02.2018 01:34
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +401

      Африканскaя чумa cвинeй 13 февраля 2018, 18:20

      БлагоТВАРИтельность так и прёт со всех щелей

      0
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      Рейтинг: +265

      solyh-1962 13 февраля 2018, 12:40

      и

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 13 февраля 2018, 11:20

      Все банкроты ростовской области прям резко решили отсудить себе бабок у клуба)))

      1
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 13 февраля 2018, 10:48

      Пздц

      0
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 13 февраля 2018, 10:43

      То чувство, когда благотворительный фонд не даёт деньги нуждающимся, а отнимает их, причём насильно.
      Это то же самое, если бы какой-либо фонд собирал деньги на лечение детей, в итоге их не удалось вылечить, а фонд потребовал бы деньги обратно.

      0
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      Рейтинг: +572

      ARTHUR19 13 февраля 2018, 10:27

      А вы еще говорите, что Зенит народное состояние растрачивает.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 13 февраля 2018, 10:09

      Стали очень часто про Ростов всякие гадкие новости подбрасывать. Все никак не успокоятся.

      2
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      Рейтинг: +29850

      ROSTOV SUPER 13 февраля 2018, 07:14

      Пошли подальше со своими процентами , благодетели хреновы ! Надо еще ихнюю деятельность в суде рассмотреть , почему благотворительная организация дает деньги под проценты !

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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 13 февраля 2018, 05:31

      Если юристы фонда госпошлину забыли оплатить, то шансы их в суде невелики.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +371

      multi1984 13 февраля 2018, 05:22

      Задолбало .. фонд благотворительной организации в стране даёт бабки в кредит!!! В кредит,Карл!! Оху**и совсем???

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