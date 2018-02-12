Чухлов: «Если «Зенит» пройдет «Селтик», его будут хвалить. Нет – скажут, что он еще полностью не готов к сезону»

Бывший нападающий «Зенита» Борис Чухлов заявил, что не считает необходимостью приобретение петербуржцами у «Рубина» левого защитника Эльмира Набиуллина. Также ветеран высказал мысли по поводу противостояния сине-бело-голубых с «Селтиком» в 1/16 финала Лиги Европы.

– Есть ли необходимость в подписании Эльмира Набиуллина? Ведь на его позицию в команде есть как минимум два игрока – Кришито и Жирков…

– Я об этом же и говорю. Оздоев уже, видимо, подписан. Теперь слухи про Набиуллина. Получается так, что мы ослабляем другие команды. Яркий пример – Бухаров. Парень играл, забивал, а потом в «Зените» потерялся на четыре года. Уехал из Петербурга и снова набрал кондиции. Хорошая обойма – это 15-16 человек, а не 30.

– Чего ждете от противостояния с «Селтиком»?

– Здесь все просто: если команда выступит удачно, ее будут хвалить. Если нет, будут говорить о том, что она еще полностью не готова к сезону. Мы же переходили на другую систему именно для того, чтобы улучшить результаты в еврокубках. А получается так, что первая официальная игра в новом году – плей-офф Лиги Европы. Да, «Зенит» сыграл много товарищеских матчей, в которых выигрывал и забивал. Но не стоит забывать, что официальные матчи – это совершенно другой уровень сопротивления. Мне трудно что– то предсказывать. Не исключаю варианта, при котором на кураже «Зенит» сможет выиграть первый матч, а потом провалиться в Петербурге.