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    Чухлов: «Если «Зенит» пройдет «Селтик», его будут хвалить. Нет – скажут, что он еще полностью не готов к сезону»

    Бывший нападающий «Зенита» Борис Чухлов заявил, что не считает необходимостью приобретение петербуржцами у «Рубина» левого защитника Эльмира Набиуллина. Также ветеран высказал мысли по поводу противостояния сине-бело-голубых с «Селтиком» в 1/16 финала Лиги Европы.

    – Есть ли необходимость в подписании Эльмира Набиуллина? Ведь на его позицию в команде есть как минимум два игрока – Кришито и Жирков…

    – Я об этом же и говорю. Оздоев уже, видимо, подписан. Теперь слухи про Набиуллина. Получается так, что мы ослабляем другие команды. Яркий пример – Бухаров. Парень играл, забивал, а потом в «Зените» потерялся на четыре года. Уехал из Петербурга и снова набрал кондиции. Хорошая обойма – это 15-16 человек, а не 30.

    – Чего ждете от противостояния с «Селтиком»?

    – Здесь все просто: если команда выступит удачно, ее будут хвалить. Если нет, будут говорить о том, что она еще полностью не готова к сезону. Мы же переходили на другую систему именно для того, чтобы улучшить результаты в еврокубках. А получается так, что первая официальная игра в новом году – плей-офф Лиги Европы. Да, «Зенит» сыграл много товарищеских матчей, в которых выигрывал и забивал. Но не стоит забывать, что официальные матчи – это совершенно другой уровень сопротивления. Мне трудно что– то предсказывать. Не исключаю варианта, при котором на кураже «Зенит» сможет выиграть первый матч, а потом провалиться в Петербурге.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.02.2018 17:59
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +459

      77SAM 13 февраля 2018, 00:46

      это про любую команду.

      0
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      Рейтинг: +616

      smersh45 12 февраля 2018, 20:36

      пройдёт 100%

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3499

      anatolich72 12 февраля 2018, 19:51

      Уже матрасик стелят, а вдруг проиграют.И ПОДЕЛОМ может тогда будут растить своих игроков.Имеют сильнейший состав не первый год, а КПД=000.

      -1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 12 февраля 2018, 19:33

      не только сейчас к сезону не готовы они вообще как команды не ту, латиносы сами по себе русичи сами по себе тренер тоже не понятно чего от него ждать

      2
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    • ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 12 февраля 2018, 19:07

      Чем они тогда занимались месяц, если к сезону бл...ь не готовы!? Почему мы всегда ищем оправдания???

      0
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