Фернандес: «Ничья с «Црвеной Звездой» на ее поле будет не худшим вариантом, но ЦСКА настраивается на победу»

Защитник ЦСКА Марио Фернандес накануне первого матча 1/16 Лиги Европы с «Црвеной Звездой» в Белграде отметил, что ничья на поле соперника будет приемлемым для армейцев результатом. По словам футболиста, шансы команд на успех равны.

– Насколько ЦСКА готов к первому официальному матчу в этом году? Мы давно тренируемся. Можно сказать, за этот месяц прошли мощную подготовку в Кампоаморе. Не знаю, насколько мы приблизились к своему стопроцентному уровню, но я думаю, что наше состояние позволяет рассчитывать на хорошее выступление против «Црвены Звезды». Она выбила «Краснодар». Достаточно крепкая, мастеровитая команда. Если сумели дойти до этой стадии, значит, у них есть определенный класс. Мы уважаем противника, понимаем, что для успешного выступления необходимо проявить лучшие качества. Легких матчей в футболе давно уже нет.

– Как оцените шансы соперников?

– 50 на 50.

– Ответный матч ЦСКА проведет на своем поле. Дает ли это какое-либо преимущество?

– Очень хорошо, что все решится на нашем стадионе. При этом не стоит забывать, что противостояние состоит из двух встреч, и первая игра также очень важна. Мы должны провести оба матча на высоком уровне.

– Какой результат в Белграде можно считать приемлемым для армейцев?

– Ничья на выезде, полагаю, не худший вариант. Настраиваться, конечно, будем на победу. ЦСКА так делает всегда.

Матч «Црвена Звезда» – ЦСКА состоится во вторник, 13 февраля, и начнется в 20:00 по московскому времени.