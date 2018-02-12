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  • Фернандес: «Ничья с «Црвеной Звездой» на ее поле будет не худшим вариантом, но ЦСКА настраивается на победу»

Фернандес: «Ничья с «Црвеной Звездой» на ее поле будет не худшим вариантом, но ЦСКА настраивается на победу»

12 февраля 2018, 14:48
6

Защитник ЦСКА Марио Фернандес накануне первого матча 1/16 Лиги Европы с «Црвеной Звездой» в Белграде отметил, что ничья на поле соперника будет приемлемым для армейцев результатом. По словам футболиста, шансы команд на успех равны.

– Насколько ЦСКА готов к первому официальному матчу в этом году? Мы давно тренируемся. Можно сказать, за этот месяц прошли мощную подготовку в Кампоаморе. Не знаю, насколько мы приблизились к своему стопроцентному уровню, но я думаю, что наше состояние позволяет рассчитывать на хорошее выступление против «Црвены Звезды». Она выбила «Краснодар». Достаточно крепкая, мастеровитая команда. Если сумели дойти до этой стадии, значит, у них есть определенный класс. Мы уважаем противника, понимаем, что для успешного выступления необходимо проявить лучшие качества. Легких матчей в футболе давно уже нет.

– Как оцените шансы соперников?

– 50 на 50.

– Ответный матч ЦСКА проведет на своем поле. Дает ли это какое-либо преимущество?

– Очень хорошо, что все решится на нашем стадионе. При этом не стоит забывать, что противостояние состоит из двух встреч, и первая игра также очень важна. Мы должны провести оба матча на высоком уровне.

– Какой результат в Белграде можно считать приемлемым для армейцев?

– Ничья на выезде, полагаю, не худший вариант. Настраиваться, конечно, будем на победу. ЦСКА так делает всегда.

Матч «Црвена Звезда» – ЦСКА состоится во вторник, 13 февраля, и начнется в 20:00 по московскому времени.

Источник: Бобсоккер
Лига Европы Црвена Звезда ЦСКА Фернандес Марио
Комментарии (6)
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acer2003
1518436236
Доброе интервью ! ЦСКА победы !!
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DOCTOR PENALTY
1518436786
Зная характер Марио, сказал 50 на 50, а думает только о победе. И мы ждём только победы!
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hunta
1518437443
"Ничья с «Црвеной Звездой» на ее поле..... ", да с польскими арбитрами, действительно не худший вариант....
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Сильвербой
1518450647
Я тоже так считаю, но нужно приложить максимум усилий для победы!
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OfaZavr
1518451256
ну если достойно сыгранная ничья то вполне нормальный результат, но все ждут только победу!
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dddolphin
1518455603
Не знаю почему, но думаю, вынесем в одну калитку, при том, что судья будет жестко на стороне ЦЗ. Просто имхо.
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