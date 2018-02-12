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    Фернандес: «Ничья с «Црвеной Звездой» на ее поле будет не худшим вариантом, но ЦСКА настраивается на победу»

    Защитник ЦСКА Марио Фернандес накануне первого матча 1/16 Лиги Европы с «Црвеной Звездой» в Белграде отметил, что ничья на поле соперника будет приемлемым для армейцев результатом. По словам футболиста, шансы команд на успех равны.

    – Насколько ЦСКА готов к первому официальному матчу в этом году? Мы давно тренируемся. Можно сказать, за этот месяц прошли мощную подготовку в Кампоаморе. Не знаю, насколько мы приблизились к своему стопроцентному уровню, но я думаю, что наше состояние позволяет рассчитывать на хорошее выступление против «Црвены Звезды». Она выбила «Краснодар». Достаточно крепкая, мастеровитая команда. Если сумели дойти до этой стадии, значит, у них есть определенный класс. Мы уважаем противника, понимаем, что для успешного выступления необходимо проявить лучшие качества. Легких матчей в футболе давно уже нет.

    – Как оцените шансы соперников?

    – 50 на 50.

    – Ответный матч ЦСКА проведет на своем поле. Дает ли это какое-либо преимущество?

    – Очень хорошо, что все решится на нашем стадионе. При этом не стоит забывать, что противостояние состоит из двух встреч, и первая игра также очень важна. Мы должны провести оба матча на высоком уровне.

    – Какой результат в Белграде можно считать приемлемым для армейцев?

    – Ничья на выезде, полагаю, не худший вариант. Настраиваться, конечно, будем на победу. ЦСКА так делает всегда.

    Матч «Црвена Звезда» – ЦСКА состоится во вторник, 13 февраля, и начнется в 20:00 по московскому времени.

    Источник: Бобсоккер

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    12.02.2018 14:48
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +788

      dddolphin 12 февраля 2018, 20:13

      Не знаю почему, но думаю, вынесем в одну калитку, при том, что судья будет жестко на стороне ЦЗ.
      Просто имхо.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 февраля 2018, 19:00

      ну если достойно сыгранная ничья то вполне нормальный результат, но все ждут только победу!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 12 февраля 2018, 18:50

      Я тоже так считаю, но нужно приложить максимум усилий для победы!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5113

      hunta 12 февраля 2018, 15:10

      "Ничья с «Црвеной Звездой» на ее поле..... ", да с польскими арбитрами, действительно не худший вариант....

      6
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 12 февраля 2018, 14:59

      Зная характер Марио, сказал 50 на 50, а думает только о победе. И мы ждём только победы!

      3
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    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 12 февраля 2018, 14:50

      Доброе интервью ! ЦСКА победы !!

      4
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