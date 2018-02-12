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    Божович: «Матч ЦСКА и «Црвены Звезды» будет походить на игру в шахматы»

    Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович, который тренировал «Црвену Звезду» с 2015 по 2017 год, оценил шансы сербской команды во встрече с ЦСКА в 1/16 финала Лиги Европы.

    «Думаю, это будет походить на игру в шахматы. ЦСКА точно не побежит всеми силами вперед и будет ждать свои возможности. Думаю, у команд одинаковые шансы на выход в 1/8 финала.

    В ЦСКА собраны отличные игроки: Головин и Дзагоев. Оба являются очень креативными футболистами. А Муса добавит команде скорости в атаке», – рассказал Божович «Вечерним новостям».

    Первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Црвена Звезда» – ЦСКА пройдет во вторник, 13 февраля, в Белграде. Ответная встреча состоится в Москве 21 февраля.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.02.2018 11:45
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 февраля 2018, 18:39

      энергозатратные шахматы!)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 12 февраля 2018, 18:25

      Надеюсь кони будут на коне, а не под конем!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6096

      subbotaspartak 12 февраля 2018, 17:16

      Лошадью ходи...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13741

      Dominator777 12 февраля 2018, 12:44

      Армейцы будут играть вторым номером и надеяться на скорость Мусы в контратаке, а Црвена - на ошибку не молодой защиты армейцев. Главное - не пропустить быстрый гол. Полагаю, что в контратаке армейцы хотя бы один гол забьют. Удачи армейцам и победы!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 12 февраля 2018, 12:20

      Будут все сидеть на жопе?

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 12 февраля 2018, 12:19

      "... будет походить на игру в шахматы...", только все шахматисты пробегут по 8-10 км и, возможно, исполнят несколько замысловатых комбинаций!)))

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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун > insider_retro 12 февраля 2018, 15:50

      У Высоцкого в песне Фишер(шахматист) тоже бегал во время матча в шахматы

      1
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