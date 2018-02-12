Божович: «Матч ЦСКА и «Црвены Звезды» будет походить на игру в шахматы»

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович, который тренировал «Црвену Звезду» с 2015 по 2017 год, оценил шансы сербской команды во встрече с ЦСКА в 1/16 финала Лиги Европы.

«Думаю, это будет походить на игру в шахматы. ЦСКА точно не побежит всеми силами вперед и будет ждать свои возможности. Думаю, у команд одинаковые шансы на выход в 1/8 финала.

В ЦСКА собраны отличные игроки: Головин и Дзагоев. Оба являются очень креативными футболистами. А Муса добавит команде скорости в атаке», – рассказал Божович «Вечерним новостям».

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Црвена Звезда» – ЦСКА пройдет во вторник, 13 февраля, в Белграде. Ответная встреча состоится в Москве 21 февраля.