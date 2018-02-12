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  • Божович: «Матч ЦСКА и «Црвены Звезды» будет походить на игру в шахматы»

Божович: «Матч ЦСКА и «Црвены Звезды» будет походить на игру в шахматы»

12 февраля 2018, 11:45
7

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович, который тренировал «Црвену Звезду» с 2015 по 2017 год, оценил шансы сербской команды во встрече с ЦСКА в 1/16 финала Лиги Европы.

«Думаю, это будет походить на игру в шахматы. ЦСКА точно не побежит всеми силами вперед и будет ждать свои возможности. Думаю, у команд одинаковые шансы на выход в 1/8 финала.

В ЦСКА собраны отличные игроки: Головин и Дзагоев. Оба являются очень креативными футболистами. А Муса добавит команде скорости в атаке», – рассказал Божович «Вечерним новостям».

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Црвена Звезда» – ЦСКА пройдет во вторник, 13 февраля, в Белграде. Ответная встреча состоится в Москве 21 февраля.

Источник: Бомбардир.ру
Лига Европы Црвена Звезда ЦСКА Дзагоев Алан Муса Ахмед Головин Александр Божович Миодраг
Комментарии (7)
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insider_retro
1518427191
"... будет походить на игру в шахматы...", только все шахматисты пробегут по 8-10 км и, возможно, исполнят несколько замысловатых комбинаций!)))
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kykyi
1518427217
Будут все сидеть на жопе?
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Dominator777
1518428642
Армейцы будут играть вторым номером и надеяться на скорость Мусы в контратаке, а Црвена - на ошибку не молодой защиты армейцев. Главное - не пропустить быстрый гол. Полагаю, что в контратаке армейцы хотя бы один гол забьют. Удачи армейцам и победы!
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subbotaspartak
1518444994
Лошадью ходи...
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Сильвербой
1518449147
Надеюсь кони будут на коне, а не под конем!!!
Ответить
OfaZavr
1518449964
энергозатратные шахматы!)
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