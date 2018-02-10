Покеттино: «После 20 минут второго тайма счет должен был быть 3:0 в пользу «Тоттенхэма»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино поделился впечатлениями после победы над «Арсеналом» (1:0) в матче 27-го тура АПЛ.

«В первой половине матча обе команды показали хорошую энергию, но соперник был настолько компактен, что нам было сложно отыскать пространство. Мы доминировали, но не создавали много моментов.

Вторая половина, которая протекала в том же ключе, удалась нам лучше. Мы нашли свободные зоны и создали «Арсеналу» проблемы. Через 20 минут после ее начала счет должен был быть 3:0 в нашу пользу.

Я очень счастлив, что мы победили. У нас было три непростые игры подряд: против «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля» и «Арсенала». И семь очков в них – это хорошо.

Гарри Кейн не старомоден, он – настоящее и будущее. Мы невероятно гордимся, что он выступает в нашей команде», – сказал Покеттино.