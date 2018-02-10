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    Из-за Трампа «Манчестер Юнайтед» впервые за восемь лет закончил год с убытком

    Английский «Манчестер Юнайтед» подвел итоги финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год. Оказалось, что «красные дьяволы» впервые за восемь лет закончили 12-месячный период с убытком.

    По сообщениям СМИ, случилось это из-за налоговых потерь. Владеют клубом резиденты США, которым из-за новой фискальной политики президента Дональда Трампа пришлось отдать в казну от имени клуба 48,8 миллионов фунтов стерлингов.

    В итоге получилось, что убыток «Юнайтед» за 2017 год составил 29 миллионов фунтов стерлингов.

    Источник: The Sun

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    10.02.2018 11:53
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 10 февраля 2018, 18:24

      В футболе Трамп разбирается плохо,но вот в финансах у него полный порядок.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 10 февраля 2018, 15:19

      Ну, конечно, а кто же ещё, либо Трамп, либо Путин. Третьего не дано.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 10 февраля 2018, 13:20

      трампа судью на МЫЛО

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7710

      mihail200606 10 февраля 2018, 13:12

      Следующий этап -Заговор российский против мю ...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +481

      belrus21 10 февраля 2018, 12:30

      странно, а я думал, что Путин виноват)))

      5
      Ответить
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      Рейтинг: -94

      Woodbreak 10 февраля 2018, 11:56

      Снайпер уже работает

      0
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