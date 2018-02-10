Из-за Трампа «Манчестер Юнайтед» впервые за восемь лет закончил год с убытком

Английский «Манчестер Юнайтед» подвел итоги финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год. Оказалось, что «красные дьяволы» впервые за восемь лет закончили 12-месячный период с убытком.

По сообщениям СМИ, случилось это из-за налоговых потерь. Владеют клубом резиденты США, которым из-за новой фискальной политики президента Дональда Трампа пришлось отдать в казну от имени клуба 48,8 миллионов фунтов стерлингов.

В итоге получилось, что убыток «Юнайтед» за 2017 год составил 29 миллионов фунтов стерлингов.