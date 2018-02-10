АПЛ. Лидер сыграет с «Лестером»

В рамках 27 тура АПЛ текущий лидер «Манчестер Сити» встретится с «Лестером». Команды в таблице разделяет семь позиций: если «горожане» лидируют, то «лисы» идут на восьмой строчке.

Последние три встречи между коллективами остались за клубом из Манчестера. «Лестер» уступает «Сити» с 10 декабря 2016 года, когда смог обыграть «горожан» со счетом 4:2.

«Бомбардир» будет вести прямую текстовую трансляцию матча на «Этихаде», который начнется в 20:30 по Москве.

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