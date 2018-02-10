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    АПЛ. Лидер сыграет с «Лестером»

    В рамках 27 тура АПЛ текущий лидер «Манчестер Сити» встретится с «Лестером». Команды в таблице разделяет семь позиций: если «горожане» лидируют, то «лисы» идут на восьмой строчке.

    Последние три встречи между коллективами остались за клубом из Манчестера. «Лестер» уступает «Сити» с 10 декабря 2016 года, когда смог обыграть «горожан» со счетом 4:2.

    «Бомбардир» будет вести прямую текстовую трансляцию матча на «Этихаде», который начнется в 20:30 по Москве.

    Ставь на матч в конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.02.2018 19:26
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +355

      kvm5 10 февраля 2018, 19:39

      МС подтвердит лидерство

      0
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    • ...
      Рейтинг: +722

      Urry 10 февраля 2018, 11:50

      Удачи!

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