Серия А. «Ювентус» обыграл «Фиорентину» и возглавил таблицу

В матче 24-го тура чемпионата Италии «Ювентус» в гостях обыграл «Фиорентину» со счетом 2:0. Голкипер гостей Джналуиджи Буффон провел 500-й матч за «Ювентус» в Серии А.



Туринцы набрали 62 очка и обогнали «Наполи» в турнирной таблице, заняв первое место. Если неаполитанцы завтра не победят «Лацио», «Ювентус» останется лидером чемпионата.

«Фиорентина» с 31 очком идет на 11 месте.

Чемпионат Италии. Серия А. 24-й тур

Фиорентина – Ювентус – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 — Бернардески, 56; 0:2 — Игуаин, 86.

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