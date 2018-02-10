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    Серия А. «Ювентус» обыграл «Фиорентину» и возглавил таблицу

    В матче 24-го тура чемпионата Италии «Ювентус» в гостях обыграл «Фиорентину» со счетом 2:0. Голкипер гостей Джналуиджи Буффон провел 500-й матч за «Ювентус» в Серии А.

    Туринцы набрали 62 очка и обогнали «Наполи» в турнирной таблице, заняв первое место. Если неаполитанцы завтра не победят «Лацио», «Ювентус» останется лидером чемпионата.

    «Фиорентина» с 31 очком идет на 11 месте.

    Чемпионат Италии. Серия А. 24-й тур

    Фиорентина – Ювентус – 0:2 (0:0)

    Голы: 0:1 — Бернардески, 56; 0:2 — Игуаин, 86.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.02.2018 00:46
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +71

      vinnik1209 10 февраля 2018, 04:28

      Не знаю кто как,но я хотел бы чтоб Наполи выиграл лигу в этом году...

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