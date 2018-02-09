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  • «Рубин» арендует Попова. «Зенит» купит Оздоева. Дайджест событий дня

«Рубин» арендует Попова. «Зенит» купит Оздоева. Дайджест событий дня

9 февраля 2018, 19:55
5

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Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (5)
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Вомбат
1518195383
Вконец достал Арустамян со своим Оздоевым!
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insider_retro
1518195993
Переходы, финансовые провалы, подозрения, кадровые предпочтения и деньги - впечатляет, но не очень! Интересно, но всё!
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СПАРТАК1984
1518199153
было бы не плохо - мы им Попова а они нам Набиуллина !!!
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stream15
1518210925
Зачем Зениту деревянный Оздоев, скоро лес вырастет.
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igormaddog
1518219941
Скучные новости!!
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