Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Рубин» арендует Попова. «Зенит» купит Оздоева. Дайджест событий дня

    Жигулев ушел в «Тосно» из-за Шатова.

    Арустамян: «Оздоев близок к переходу в «Зенит».

    «Динамо» хочет продать Сапету из-за его высокой зарплаты.

    «Спорт-Экспресс»: «Рубин» бесплатно арендует Попова, две трети зарплаты будет платить «Спартак.

    Все участники чемпионата мира-2018 определились с базами».

    Товарищеский матч с участием «Урала» подозревается в договорном характере.

    Лев приобретет в «Реал» четырех игроков, если возглавит мадридский клуб.

    Форвард «Расинга» Мартинес обойдется «Интеру» в 33 миллиона, сумма отступных составит 110 миллионов.

    «Лестер» оштрафовал Мареза на 273 тысячи.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.02.2018 19:55
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +233

      igormaddog 10 февраля 2018, 02:45

      Скучные новости!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -45

      stream15 10 февраля 2018, 00:15

      Зачем Зениту деревянный Оздоев, скоро лес вырастет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +155

      СПАРТАК1984 9 февраля 2018, 20:59

      было бы не плохо - мы им Попова а они нам Набиуллина !!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 9 февраля 2018, 20:06

      Переходы, финансовые провалы, подозрения, кадровые предпочтения и деньги - впечатляет, но не очень! Интересно, но всё!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12331

      Вомбат 9 февраля 2018, 19:56

      Вконец достал Арустамян со своим Оздоевым!

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11