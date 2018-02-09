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    Арустамян: «Оздоев близок к переходу в «Зенит»

    Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян заявил, что полузащитник «Рубина» Магомед Оздоев близок к переходу в «Зенит».

    Ранее сообщалось, что 25-летний россиянин в петербургском клубе может стать заменой хавбеку Кристиану Нобоа.

    «Сам «Рубин» тем временем близок к тому, чтобы согласовать трансфер Оздоева в «Зенит». Переговоры в самом разгаре.

    Высока вероятность, что клубы сегодня вечером согласуют основные детали трансфера», – написал Арустамян в твиттере.

    Источник: Twitter

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    09.02.2018 18:02
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    Комментарии26
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    • ...
      Рейтинг: +1934

      семёнычев 10 февраля 2018, 08:43

      Пожалуй,Оздоев может стать одним из немногих, которого не сможет испортить Зенит...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +979

      TUMS 10 февраля 2018, 01:17

      Ну ведь в запасные идет. Зенит не знает кого ж еще купить.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +479

      С@НЁК. 9 февраля 2018, 23:22

      Место на лавке только освободилось))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 9 февраля 2018, 22:29

      Совсем на своих забили.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 9 февраля 2018, 22:03

      Вввв

      0
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    • ...
      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 9 февраля 2018, 22:03

      Зачем он там???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 9 февраля 2018, 21:14

      Что бы компенсировать уход ряда футболистов.Скорей всего для лавки.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +93

      stachel 9 февраля 2018, 20:34

      Зачем?! Еще один шлак. Брали уже Цаллагова, и где он?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 9 февраля 2018, 20:15

      Ребята, не надо переживать за Оздоева, насильно его никто за яйца не тянет в Зенит! Человек сам выбирает что для него лучше! Этот парень свой выбор, видемо, сделал!!!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 9 февраля 2018, 20:06

      зенит-кладбище русских талантов... у них из воспитанников никто не заиграл в последнее время...

      3
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