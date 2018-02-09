Арустамян: «Оздоев близок к переходу в «Зенит»

Пожалуй,Оздоев может стать одним из немногих, которого не сможет испортить Зенит...
Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян заявил, что полузащитник «Рубина» Магомед Оздоев близок к переходу в «Зенит».
Ранее сообщалось, что 25-летний россиянин в петербургском клубе может стать заменой хавбеку Кристиану Нобоа.
«Сам «Рубин» тем временем близок к тому, чтобы согласовать трансфер Оздоева в «Зенит». Переговоры в самом разгаре.
Высока вероятность, что клубы сегодня вечером согласуют основные детали трансфера», – написал Арустамян в твиттере.