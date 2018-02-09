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    Форвард «Расинга» Мартинес обойдется «Интеру» в 33 миллиона, сумма отступных составит 110 миллионов

    Нападающий аргентинского «Расинга» Лаутаро Мартинес в ближайшее время может стать игроком «Интера». В данный момент улаживаются последние детали контракта между сторонами.

    «В том случае, если трансфер пройдет успешно, то «Расинг» получит более 33 миллионов долларов. Сейчас мы ведем переговоры о проценте, который получим после последующей продаже игрока.

    Для нас это важный момент, так как «Интер» пропишет в контракте сумму отступных в размере не менее 110 миллионов евро», – приводит слова президента «Расинга» Виктора Бланко FOX Sports.

    Данный трансфер может стать рекордным для аргентинского футбола.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.02.2018 08:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +93

      Топс7 9 февраля 2018, 08:51

      Хороший игрок

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