Форвард «Расинга» Мартинес обойдется «Интеру» в 33 миллиона, сумма отступных составит 110 миллионов

Нападающий аргентинского «Расинга» Лаутаро Мартинес в ближайшее время может стать игроком «Интера». В данный момент улаживаются последние детали контракта между сторонами.

«В том случае, если трансфер пройдет успешно, то «Расинг» получит более 33 миллионов долларов. Сейчас мы ведем переговоры о проценте, который получим после последующей продаже игрока.

Для нас это важный момент, так как «Интер» пропишет в контракте сумму отступных в размере не менее 110 миллионов евро», – приводит слова президента «Расинга» Виктора Бланко FOX Sports.

Данный трансфер может стать рекордным для аргентинского футбола.