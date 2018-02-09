Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Шахтер» пополнит полузащитник «Коринтианса» де Андраде за 6 миллионов

    Центральный полузащитник Майкон де Андраде сменит в скором времени «Коринтианс» на «Шахтер», сообщает UOL Esporte. Клубы достигли договоренности о данном переходе.

    В данный момент представители Донецка работают над условиями личного контракта с 20-летним футболистом. Сделка может быть закрыта до конца текущей недели. Сумма трансфера оценивается в 6 миллионов евро. Ранее сообщалось, что «Коринтианс» хотят за Майкона 8-9 миллионов евро, при этом 20% прав на футболиста принадлежат агентам.

    Известно, что де Андраде входил в трансферные интересы «Наполи», «Бетиса» и лондонского «Арсенала».

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.02.2018 08:19
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +108

      Axidan 16 февраля 2018, 18:30

      Уже через 2-3 года продадут его в МС мультов за 70-80 ))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11