«Шахтер» пополнит полузащитник «Коринтианса» де Андраде за 6 миллионов

Центральный полузащитник Майкон де Андраде сменит в скором времени «Коринтианс» на «Шахтер», сообщает UOL Esporte. Клубы достигли договоренности о данном переходе.

В данный момент представители Донецка работают над условиями личного контракта с 20-летним футболистом. Сделка может быть закрыта до конца текущей недели. Сумма трансфера оценивается в 6 миллионов евро. Ранее сообщалось, что «Коринтианс» хотят за Майкона 8-9 миллионов евро, при этом 20% прав на футболиста принадлежат агентам.

Известно, что де Андраде входил в трансферные интересы «Наполи», «Бетиса» и лондонского «Арсенала».