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  • Кокорин сделал интересное предложение фанатам. Лев может возглавить «Реал». Дайджест событий дня

Кокорин сделал интересное предложение фанатам. Лев может возглавить «Реал». Дайджест событий дня

8 февраля 2018, 21:15
6

Кьеллини считает, что Гвардиола уничтожил итальянский футбол.

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Кокорин предложил кое-что интересное болельщикам сборной России.

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Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (6)
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insider_retro
1518115524
Спорное утверждение, судебное преследование, переходы и предложения, рекламные деньги и банковское партнёрство - абсолютные ценности мирового футбола!)))
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Tostao
1518116544
Кто мне объяснит, что за фигня: пишу комментарий - попадает или в конец или в середину колонки обсуждений, а если пишешь ответ, то уже не под оппонентом, а где-то в середине. Дня три-четыре такая ерунда, пАниАш!
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igormaddog
1518131880
Реалу уже ни кто не поможет!Ни Лёв ни Покеттино!
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борманбек
1518159592
прикольно
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