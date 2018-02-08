Кокорин сделал интересное предложение фанатам. Лев может возглавить «Реал». Дайджест событий дня

Кьеллини считает, что Гвардиола уничтожил итальянский футбол.

Президента «Севильи» будут судить за растрату.

«Арсенал» претендует на Сарри.

Кокорин предложил кое-что интересное болельщикам сборной России.

«Челси» не хочет увольнять Конте из-за денег.

Новым тренером «Реала» может стать Лев.

3 марта будет принято решение о видеоповторах в футболе.

Неймар получает почти полмиллиона евро за один рекламный пост в соцсетях.

Шатов дебютировал в игре за «Краснодар», но его клуб уступил.

Месси стал лицом известного российского банка.