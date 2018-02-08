Кокорин сделал интересное предложение фанатам. Лев может возглавить «Реал». Дайджест событий дня

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    Источник: Бомбардир.ру

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    08.02.2018 21:15
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +58

      борманбек 9 февраля 2018, 09:59

      прикольно

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      Рейтинг: +233

      igormaddog 9 февраля 2018, 02:18

      Реалу уже ни кто не поможет!Ни Лёв ни Покеттино!

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      Рейтинг: +1687

      Tostao 8 февраля 2018, 22:02

      Кто мне объяснит, что за фигня: пишу комментарий - попадает или в конец или в середину колонки обсуждений, а если пишешь ответ, то уже не под оппонентом, а где-то в середине. Дня три-четыре такая ерунда, пАниАш!

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > Tostao 8 февраля 2018, 22:56

      Для ответа на коммент лучше кликать вверху подраздел "Первые", тогда, хоть видно куда и кому пристроился ответ!

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 8 февраля 2018, 21:45

      Спорное утверждение, судебное преследование, переходы и предложения, рекламные деньги и банковское партнёрство - абсолютные ценности мирового футбола!)))

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      Рейтинг: +177

      miklos > insider_retro 8 февраля 2018, 22:19

      время сейчас не очень футбольное, что поделать :) ждем следующей недели уже)

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