Президент «Севильи» предстанет перед судом за растрату 118 тысяч на личные цели

Президент «Севильи» Пепе Кастро обвиняется в незаконном присвоении 118 тысяч евро. Глава испанского клуба потратил эту сумму на личные цели.

В конце февраля он должен явиться в суд, который пройдет 26 числа в столице Андалусии. Известно, что после полученного обвинения президент «Севильи» вернул всю похищенную сумму в казну клуба.

Отмечается, что свидетелями в данном деле являются генеральный директор «Севильи» Хосе Мария Крус и глава клубной администрации Хавьер Кано.