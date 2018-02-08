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    Президент «Севильи» предстанет перед судом за растрату 118 тысяч на личные цели

    Президент «Севильи» Пепе Кастро обвиняется в незаконном присвоении 118 тысяч евро. Глава испанского клуба потратил эту сумму на личные цели.

    В конце февраля он должен явиться в суд, который пройдет 26 числа в столице Андалусии. Известно, что после полученного обвинения президент «Севильи» вернул всю похищенную сумму в казну клуба.

    Отмечается, что свидетелями в данном деле являются генеральный директор «Севильи» Хосе Мария Крус и глава клубной администрации Хавьер Кано.

    Источник: AS

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    08.02.2018 09:06
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 8 февраля 2018, 18:08

      Мои тапки в углу ухохатываються от этих баснословных цыфр...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 8 февраля 2018, 13:22

      Закон в Испании один для всех.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +290

      Pablo845 8 февраля 2018, 12:00

      Вор должен сидеть

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2635

      swot1205 8 февраля 2018, 10:02

      Смешные... У нас на баклан арене на несколько бюджетов мансити на личные цели использовали

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12101

      BRO_football 8 февраля 2018, 09:46

      118 тысяч евро? Копейки! У нас в России президенты клубов куда больше на себя тратят.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +818

      diktatop > BRO_football 8 февраля 2018, 23:42

      если они не на гос обеспечении то это их право)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 8 февраля 2018, 09:22

      В России такое может только присниться

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