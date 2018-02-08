Кокорин предложил болельщикам разыграть желание в случае удачного выступления сборной на ЧМ

Нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кокорин, отвечая на вопросы болельщиков VK, предложил им разыграть желание в случае удачного выступления сборной на чемпионате мира.

«Если сборная России выступит удачно на ЧМ, то давайте разыграем среди болельщиков смешное или позорное желание, чтобы отметить это событие. Я с радостью это сделаю», — сказал Кокорин.

На групповом этапе ЧМ-2018 сборная России встретится с командами Египта, Саудовской Аравии и Уругвая.