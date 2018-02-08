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    Кокорин предложил болельщикам разыграть желание в случае удачного выступления сборной на ЧМ

    Нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кокорин, отвечая на вопросы болельщиков VK, предложил им разыграть желание в случае удачного выступления сборной на чемпионате мира.

    «Если сборная России выступит удачно на ЧМ, то давайте разыграем среди болельщиков смешное или позорное желание, чтобы отметить это событие. Я с радостью это сделаю», — сказал Кокорин.

    На групповом этапе ЧМ-2018 сборная России встретится с командами Египта, Саудовской Аравии и Уругвая.

    Источник: «ВКонтакте»

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    08.02.2018 14:24
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 12 февраля 2018, 20:08

      Сыграть в финале с голыми жопами...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +232

      Sterh 9 февраля 2018, 12:36

      ппц.. Это как ставку делать против своей команды..
      Понятно, что Саша ничем не рискует)
      Но все же.

      -1
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      Рейтинг: +324

      hellkid 9 февраля 2018, 08:34

      вопрос: что будет считаться хорошим выступлением? неясно, отходные пути у кокоры есть

      0
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      Рейтинг: +246

      RLoko 9 февраля 2018, 08:15

      Надо было по другому. Плохо сыграли на ЧМ то выполняет позорное задание. Хорошо сыграют веселое. А то теперь он поймет, что глупость сморозил и будет прикладывать все силы, чтобы из группы не выйти.

      0
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 9 февраля 2018, 01:43

      А давайте Кокошке ориентацию поменяем в случае неудачного выступления???И будет в женской сборной играть.Может хоть там взойдет его звезда...

      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 9 февраля 2018, 00:18

      Я понял зачем он это написал...если вдруг (надежда умирает последней...) Россия всех приятно удивит и Кокорину придётся выполнять желания...он,к примеру,может поехать в условный Лас Вегас и спустить там миллионы на игру,баб и шампанское...а потом напишет что типа я выполнил шуточное желание болельщика Васи(естественно никто такого желать не будет,это просто прикрытие...)....гениально)ааххах

      1
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 8 февраля 2018, 23:51

      Пока у меня только одно желание:"Кокорин -стань человеком. Ты уже взрослый мальчик, бросай понты и займись своим делом - футболом без выкрутасов и закидонов!"

      -1
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      Рейтинг: +1060

      makson_klim 8 февраля 2018, 23:32

      А что для Вас значит удачное???Выход из группы?Или не проиграть Египту?Комики мля.....

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      Рейтинг: +109

      Timoor8607 8 февраля 2018, 21:31

      Выступление кокорина и всей сборной будет напрямую зависеть от сложности(позорности)задания! как бэ не перегнуть с заданим то!

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 8 февраля 2018, 20:28

      вот дебилушка а ! ))))) кокоша мое желание чтоб вот таких вот как ты в сборной в идеале не было ну или хотя бы было поменьше !

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