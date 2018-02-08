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  • Решение о включении видеоповторов в правила футбола будет принято 3 марта

Решение о включении видеоповторов в правила футбола будет принято 3 марта

8 февраля 2018, 17:00
18

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил о возможных изменениях футбольных правил.

«3 марта мы решим, станет ли система видеоповторов частью правил и официальным помощником арбитров или нет.

В 2018 году мы не можем позволить себе, чтобы все на стадионе и перед телевизорами посмотрели в телефоны и увидели, что арбитр ошибся. И единственный, кто этого не увидит будет судья.

Если мы можем помочь арбитрам, мы должны это сделать», — сказал Инфантино.

Напомним, что система видеоповторов использовалась на матчах Кубка конфедераций в 2017 году. Также ее тестируют в нескольких европейских чемпионатах.

Источник: AFP
Весь мир Инфантино Джанни
Комментарии (18)
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SunRomeS
1518101162
Хорошо. Приживутся видеоповторы, через год никто не будет замечать.
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zigbert
1518105066
Думается никто препятствовать не будет если ФИФА придет к этому решению.
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insider_retro
1518107187
Хороший, простой и понятный аргумент! Есть технологии, что бы все видели многое, значит подобными достижениями надо обеспечить и судей! Равенство возможностей поддержит справедливый соревновательный дух!!))
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Svoysvoemubrat
1518107221
Принимайте скорее, прогресс давит ретроградов с которыми бы до сих пор без замен играли.
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Дед Сергей
1518108286
От ошибок не застрахован ни один судья, но теперь может быть они будут остерегаться принимать конкретно предвзятые решения. Футбол только выиграет, поэтому - только ЗА!
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dok66
1518108969
Нужен просто хороший регламент применения этих видео ! А он до сих пор в каком-то тумане .
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Антимат
1518109954
Хорошее дело, судейки загрустят.
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VVM1964
1518110682
Я только " ЗА " , впрочем , думаю , что многие тоже .
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Benifacto
1518119896
да зачем оно вам, выже как то 40 лет обходились без них,или когда ввели повторы в хоккее?: а ваабще дикость живем в 20м веке, а технологии 2й половины 19го, и это в футболе самой массовой игре, да не введете вы их, а если и да, то все ровно будут косяки, это ваш хлеб, я уверен вы не хотите быть голодными!
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hellkid
1518154776
нужны, нужны, вводите видеоповторы!
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