Решение о включении видеоповторов в правила футбола будет принято 3 марта

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил о возможных изменениях футбольных правил.

«3 марта мы решим, станет ли система видеоповторов частью правил и официальным помощником арбитров или нет.

В 2018 году мы не можем позволить себе, чтобы все на стадионе и перед телевизорами посмотрели в телефоны и увидели, что арбитр ошибся. И единственный, кто этого не увидит будет судья.

Если мы можем помочь арбитрам, мы должны это сделать», — сказал Инфантино.

Напомним, что система видеоповторов использовалась на матчах Кубка конфедераций в 2017 году. Также ее тестируют в нескольких европейских чемпионатах.