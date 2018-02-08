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    Решение о включении видеоповторов в правила футбола будет принято 3 марта

    Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил о возможных изменениях футбольных правил.

    «3 марта мы решим, станет ли система видеоповторов частью правил и официальным помощником арбитров или нет.

    В 2018 году мы не можем позволить себе, чтобы все на стадионе и перед телевизорами посмотрели в телефоны и увидели, что арбитр ошибся. И единственный, кто этого не увидит будет судья.

    Если мы можем помочь арбитрам, мы должны это сделать», — сказал Инфантино.

    Напомним, что система видеоповторов использовалась на матчах Кубка конфедераций в 2017 году. Также ее тестируют в нескольких европейских чемпионатах.

    Источник: AFP

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    08.02.2018 17:00
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +324

      hellkid 9 февраля 2018, 08:39

      нужны, нужны, вводите видеоповторы!

      1
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      Рейтинг: +1643

      Benifacto 8 февраля 2018, 22:58

      да зачем оно вам, выже как то 40 лет обходились без них,или когда ввели повторы в хоккее?:
      а ваабще дикость живем в 20м веке, а технологии 2й половины 19го, и это в футболе самой массовой игре, да не введете вы их, а если и да, то все ровно будут косяки, это ваш хлеб, я уверен вы не хотите быть голодными!

      1
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 8 февраля 2018, 21:52

      Ну наконец то...я уже устал проталкивать видеоповторы и объяснять их пользу....

      0
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      Рейтинг: +718

      Антимат 8 февраля 2018, 20:12

      Хорошее дело, судейки загрустят.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 8 февраля 2018, 19:56

      Нужен просто хороший регламент применения этих видео ! А он до сих пор в каком-то тумане .

      2
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      Рейтинг: +317

      Дед Сергей 8 февраля 2018, 19:44

      От ошибок не застрахован ни один судья, но теперь может быть они будут остерегаться принимать конкретно предвзятые решения. Футбол только выиграет, поэтому - только ЗА!

      1
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      Рейтинг: +1516

      Torvald64 8 февраля 2018, 19:39

      Я, конечно, за использование повторов. Но весь вопрос, как это вносить в правила футбола? Надо понимать, что по этим правилам играют и в АПЛ, и в условном Зимбабве - где технической возможности организовать повторы нет.

      Мне кажется, введение повторов должно происходить на уровне регламентов конкретных соревнований - элитных национальных дивизионов, еврокубков, мировых первенств. А потом уже спускаться на уровни ниже с развитием технических возможностей. Ясно же, что вводить подобные системы, скажем у нас во 2-м дивизионе - чистое разорение на данный момент.

      0
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 8 февраля 2018, 19:27

      Принимайте скорее, прогресс давит ретроградов с которыми бы до сих пор без замен играли.

      5
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > Svoysvoemubrat 9 февраля 2018, 00:19

      и без сетки с перекладиной))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 8 февраля 2018, 19:26

      Хороший, простой и понятный аргумент!
      Есть технологии, что бы все видели многое, значит подобными достижениями надо обеспечить и судей!
      Равенство возможностей поддержит справедливый соревновательный дух!!))

      8
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 8 февраля 2018, 18:51

      Думается никто препятствовать не будет если ФИФА придет к этому решению.

      3
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > zigbert 8 февраля 2018, 20:13

      у нас с зарплатой половина клубов не разберётся а тут аппаратуры хрен знает на сколько у евроспекулянтов купить потребуют

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