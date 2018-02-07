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    «Стройтрансгаз»: «Претензии Минспорта о строительстве арен в Волгограде и Нижнем Новгороде не подлежат удовлетворению»

    «Стройтрансгаз», компания-подрядчик строительства стадионов в Волгограде и Нижнем Новгороде, ответила на претензии Министерства спорта.

    «Министерство спорта РФ 5 февраля 2018 г. подало в Арбитражный суд города Москвы (АСГМ) два исковых заявления о взыскании неустоек с АО «Стройтрансгаз» (СТГ) за нарушение промежуточных сроков отдельных видов работ по объектам строительства «Стадион Нижний Новгород» – на сумму 483 492 333,76 рублей и «Волгоград Арене» – на сумму 531 623 155,33 рублей.

    Рассмотрев указанные претензии, СТГ считает их не подлежащими удовлетворению. Позиция компании и ее обоснование изложены в ответах и подтверждаются документами, которые направлены в Арбитражный суд города Москвы.

    «Стройтрансгаз» подробно изложил факты, в связи с которыми были допущены отклонения от графика завершения двух задач: устройство внутриплощадочных тепловых сетей на «Волгоград Арене» в 2016 году и монолитные работы по эстакаде на стадионе в Нижнем Новгороде в 2017 году.

    Данные работы были полностью выполнены с учетом скорректированных календарных графиков работ по согласованию с Заказчиком в лице ФГУП «Спорт-Ин».

    «Стройтрансгаз» планирует, что по исковым заявлениям от 5 февраля вопросы будут решены положительно в пользу компании. Ранее два исковых требования Минспорта к СТГ были полностью отклонены АСГМ», – говорится в заявлении компании.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.02.2018 20:29
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