«Стройтрансгаз»: «Претензии Минспорта о строительстве арен в Волгограде и Нижнем Новгороде не подлежат удовлетворению»

«Стройтрансгаз», компания-подрядчик строительства стадионов в Волгограде и Нижнем Новгороде, ответила на претензии Министерства спорта.

«Министерство спорта РФ 5 февраля 2018 г. подало в Арбитражный суд города Москвы (АСГМ) два исковых заявления о взыскании неустоек с АО «Стройтрансгаз» (СТГ) за нарушение промежуточных сроков отдельных видов работ по объектам строительства «Стадион Нижний Новгород» – на сумму 483 492 333,76 рублей и «Волгоград Арене» – на сумму 531 623 155,33 рублей.

Рассмотрев указанные претензии, СТГ считает их не подлежащими удовлетворению. Позиция компании и ее обоснование изложены в ответах и подтверждаются документами, которые направлены в Арбитражный суд города Москвы.

«Стройтрансгаз» подробно изложил факты, в связи с которыми были допущены отклонения от графика завершения двух задач: устройство внутриплощадочных тепловых сетей на «Волгоград Арене» в 2016 году и монолитные работы по эстакаде на стадионе в Нижнем Новгороде в 2017 году.

Данные работы были полностью выполнены с учетом скорректированных календарных графиков работ по согласованию с Заказчиком в лице ФГУП «Спорт-Ин».

«Стройтрансгаз» планирует, что по исковым заявлениям от 5 февраля вопросы будут решены положительно в пользу компании. Ранее два исковых требования Минспорта к СТГ были полностью отклонены АСГМ», – говорится в заявлении компании.