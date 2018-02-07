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    Прядкин выступил в поддержку пива: «Это атрибут футбольного болельщика во всем мире»

    Глава РФПЛ Сергей Прядкин выступил за продажу пива на стадионах.

    «Мы заинтересованы в том, чтобы пивные бренды пришли в футбол, это дополнительный источник доходов для клубов. Мы бы очень хотели, чтобы пиво разрешили продавать на стадионах. Мы считаем, что пиво – это нормальный напиток для цивилизованного боления.

    Безусловно, мы за борьбу с алкоголизмом. Но считаем, что пиво – атрибут настоящего футбольного болельщика не только у нас, но и во всем мире.

    Работа по разрешению возможности продажи пива на стадионах ведется. Кроме того, ведется и работа для того, чтобы крупные пивные спонсоры стали спонсорами клубов и РФПЛ. Надеемся, что этот вопрос решится», – сказал функционер.

    Источник: Интерфакс

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    07.02.2018 20:02
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +548

      kupryaev 9 февраля 2018, 19:46

      да похрен Прядкину кто и как им будет ужираться ,но наверняка систему покрывающую все стадионы страны уже сообразили ..пиво по 300 р за пол литра и без вариантов -вот что лоббировать будут думаю в ближайшее время ,не до футбола им ))

      0
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      Рейтинг: +3461

      acor94 8 февраля 2018, 22:48

      на хоккее пиво нормально заходит и никто там не дерется

      0
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      Рейтинг: +807

      jet andy 8 февраля 2018, 18:57

      Первый раз этот тип что-то дельное сказал.

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 8 февраля 2018, 12:33

      Вопросов здесь может возникнуть множество,хотя очень осторожно попробовать провести эксперимент.

      1
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      Рейтинг: +2251

      kvm 8 февраля 2018, 12:28

      Наконец-то транш от пивных боссов дошёл до пряткина

      0
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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 8 февраля 2018, 11:25

      Стадион общественное место,где есть запрет на спиртные напитки,как же чиновник этого не знает, или опять закон перевернут.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 8 февраля 2018, 10:23

      если в приемлемых дозах то почему бы и нет.

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 8 февраля 2018, 09:51

      Во всём мире так и происходит.Как ввели запреты все неадекваты нажираются до матча и никак не пива.Потом как вставит фаера в ход и идут.Конечно надо разрешить ,но сделать всё организованно(как на кубке Балтики когда-то)

      1
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 8 февраля 2018, 09:28

      сколько интересно стоит его высказывание?
      неплохо наверное, ибо все имеет цену

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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 8 февраля 2018, 05:59

      А где Вы были , когда вводили запреты? Стояли в сторонке , нервно покуривая сигаретку и припевая пивком.......

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