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  • Прядкин выступил в поддержку пива: «Это атрибут футбольного болельщика во всем мире»

Прядкин выступил в поддержку пива: «Это атрибут футбольного болельщика во всем мире»

7 февраля 2018, 20:02
33

Глава РФПЛ Сергей Прядкин выступил за продажу пива на стадионах.

«Мы заинтересованы в том, чтобы пивные бренды пришли в футбол, это дополнительный источник доходов для клубов. Мы бы очень хотели, чтобы пиво разрешили продавать на стадионах. Мы считаем, что пиво – это нормальный напиток для цивилизованного боления.

Безусловно, мы за борьбу с алкоголизмом. Но считаем, что пиво – атрибут настоящего футбольного болельщика не только у нас, но и во всем мире.

Работа по разрешению возможности продажи пива на стадионах ведется. Кроме того, ведется и работа для того, чтобы крупные пивные спонсоры стали спонсорами клубов и РФПЛ. Надеемся, что этот вопрос решится», – сказал функционер.

Источник: Интерфакс
Россия. Премьер-лига Чемпионат мира Россия Прядкин Сергей
Комментарии (33)
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Asbjorn
1518023604
еще бы пиво было хорошим
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Томь вперёд
1518024468
Ничего себе! Такими заявлениями много очков наберет себе, а если ещё и воплотит в жизнь - так вообще на руках носить будут! )
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fanchik
1518024573
"Губит людей не пива ,губит людей вода"подумал Прядкин и стал акционером пивзавода.
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Бубновский
1518024819
....сколько ему откатили???...бабло победило зло
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+50/-50
1518025276
-"...пиво – это нормальный напиток для цивилизованного...." Пиво без водки, деньги на ветер. Даёшь продажу водки для цивильных болел на стадионе. Голосуй - а то, проиграешь!
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серега кашин
1518026340
ДАВНО ПОРА ЭТО СДЕЛАТЬ
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vladik12
1518027100
Бред. Атрибут только для алкашей с пивным животом, которым нажраться на трибуне и поорать матом важнее, чем посмотреть футбол.
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yorgenbarenz
1518031904
Да и футболистам это на руку.))Пусть пьют прямо на поле : ...пивка-для рывка,водочки-для обводочки...
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spaike
1518053262
Не вижу ничего плохого в продаже пива на стадионах. Если человеку хочется выпить пивка во время матча это его решение, главное вести себя нормально, а это уже больше зависит от воспитания самого человека.
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OfaZavr
1518074631
если в приемлемых дозах то почему бы и нет.
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