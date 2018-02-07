Прядкин выступил в поддержку пива: «Это атрибут футбольного болельщика во всем мире»

Глава РФПЛ Сергей Прядкин выступил за продажу пива на стадионах.

«Мы заинтересованы в том, чтобы пивные бренды пришли в футбол, это дополнительный источник доходов для клубов. Мы бы очень хотели, чтобы пиво разрешили продавать на стадионах. Мы считаем, что пиво – это нормальный напиток для цивилизованного боления.

Безусловно, мы за борьбу с алкоголизмом. Но считаем, что пиво – атрибут настоящего футбольного болельщика не только у нас, но и во всем мире.

Работа по разрешению возможности продажи пива на стадионах ведется. Кроме того, ведется и работа для того, чтобы крупные пивные спонсоры стали спонсорами клубов и РФПЛ. Надеемся, что этот вопрос решится», – сказал функционер.