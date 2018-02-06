Симоне Индзаги: «Жаль, что «Лацио» проиграл»

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги отметил усталость своих футболистов, которая помешала добиться положительного результата в домашнем матче итальянской Серии А с «Дженоа».

«Дженоа» сыграл так, как и должен был. Их ставка была на глубокую обору, а нам нужно было проявить себя лучше в атаке. Нам пришлось отыгрываться, что удалось сделать, но потом, пытаясь вырвать победу, мы слишком увлеклись атаками, пропустив в концовке.

Жаль, что мы проиграли. Была заметна усталость в наших действиях, но что есть, то есть. Не будем вешать нос, нужно идти вперед. В таких матчах нельзя проигрывать, нужно действовать осмысленнее.

У нас плотный календарь, поэтому, чтобы поддерживать высокие скорости, нам приходится применять максимальную ротацию состава. Впереди много матчей. Разберемся, что пошло сегодня не так, в субботу нам играть с лидером. Постараемся сыграть в свой футбол и добиться положительного результата», – сказал Индзаги.

Матч 23-го тура итальянской Серии А «Лацио» – «Дженоа» завершился со счетом 1:2.