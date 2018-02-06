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Каррера: «На позицию левого защитника мы ищем россиянина»

6 февраля 2018, 00:07
12

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о трансферных планах.

«На позицию левого защитника мы ищем россиянина. Сейчас пробуем Рассказова, смотрим, готов ли он конкурировать с Дмитрием Комбаровым.

Зобнин хорошо справлялся со своей задачей, но это не его позиция. Если его там оставить, могут быть трудности. А вообще, с Зобниным мне повезло, потому что он может закрыть много позиций: левого и правого защитника, левого и правого вингера», — сказал итальянец.

С декабря 2017 года сообщается об интересе красно-белых к защитнику «Сантоса» Лукасу Вериссимо. По последним данным, бразилец подпишет с клубом контракт на 5 лет, а сумма сделки составит 7,5 миллионов евро.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо
Комментарии (12)
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stream15
1517865398
Ищут россиянина, а найдут опять зулусса.
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RedWhiteFans2
1517865661
Оставь Рассказова казнокрад. Пусть школа играет побольше. Пусть косячит, но учится на наших глазах, растёт и превращается. Дайте школьникам поиграть в футбол. 1000 человек учиться в академии а на поле «Zero».
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Челнинец
1517868197
Надо на замену Ещенко!
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a-rakhmatov
1517876539
Странно, что Манчини не взял аргентинца...
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Опорник84
1517889208
К сожалению с защитниками в России просто беда!
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борманбек
1517892557
красавчик
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Диктор
1517892851
Пока Камбарову равных нет.
Ответить
zigbert
1517896676
С обороной у нас есть проблемы и Каррера должен в этом разобраться.
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OfaZavr
1517900358
хорошо бы да где же такого найдешь чтобы по многим характеристикам подходил а не абы кого.
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solyh-1962
1517902464
Каррера прав Комбарик, как защитник, слабоват, да и Ещенко не далеко от него ушел
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