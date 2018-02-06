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    Каррера: «На позицию левого защитника мы ищем россиянина»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о трансферных планах.

    «На позицию левого защитника мы ищем россиянина. Сейчас пробуем Рассказова, смотрим, готов ли он конкурировать с Дмитрием Комбаровым.

    Зобнин хорошо справлялся со своей задачей, но это не его позиция. Если его там оставить, могут быть трудности. А вообще, с Зобниным мне повезло, потому что он может закрыть много позиций: левого и правого защитника, левого и правого вингера», — сказал итальянец.

    С декабря 2017 года сообщается об интересе красно-белых к защитнику «Сантоса» Лукасу Вериссимо. По последним данным, бразилец подпишет с клубом контракт на 5 лет, а сумма сделки составит 7,5 миллионов евро.

    Источник: Чемпионат.ком

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    06.02.2018 00:07
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +265

      solyh-1962 6 февраля 2018, 10:34

      Каррера прав Комбарик, как защитник, слабоват, да и Ещенко не далеко от него ушел

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 февраля 2018, 09:59

      хорошо бы да где же такого найдешь чтобы по многим характеристикам подходил а не абы кого.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 6 февраля 2018, 08:57

      С обороной у нас есть проблемы и Каррера должен в этом разобраться.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 6 февраля 2018, 07:54

      Пока Камбарову равных нет.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +58

      борманбек 6 февраля 2018, 07:49

      красавчик

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 6 февраля 2018, 06:53

      К сожалению с защитниками в России просто беда!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 6 февраля 2018, 03:22

      Странно, что Манчини не взял аргентинца...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2519

      Челнинец 6 февраля 2018, 01:03

      Надо на замену Ещенко!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 6 февраля 2018, 00:21

      Оставь Рассказова казнокрад. Пусть школа играет побольше. Пусть косячит, но учится на наших глазах, растёт и превращается. Дайте школьникам поиграть в футбол. 1000 человек учиться в академии а на поле «Zero».

      1
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 6 февраля 2018, 00:19

      Это всё равно что искать марсианина.

      0
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