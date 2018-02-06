Каррера: «На позицию левого защитника мы ищем россиянина»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о трансферных планах.

«На позицию левого защитника мы ищем россиянина. Сейчас пробуем Рассказова, смотрим, готов ли он конкурировать с Дмитрием Комбаровым.

Зобнин хорошо справлялся со своей задачей, но это не его позиция. Если его там оставить, могут быть трудности. А вообще, с Зобниным мне повезло, потому что он может закрыть много позиций: левого и правого защитника, левого и правого вингера», — сказал итальянец.

С декабря 2017 года сообщается об интересе красно-белых к защитнику «Сантоса» Лукасу Вериссимо. По последним данным, бразилец подпишет с клубом контракт на 5 лет, а сумма сделки составит 7,5 миллионов евро.