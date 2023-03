Ван Дейк: «На повторе видна симуляция Кейна. Хорошо, что Кариус отбил пенальти»

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал ситуацию с назначением первого пенальти в матче 26 тура АПЛ против «Тоттенхэма» (2:2).

«Это был нырок. На повторе можно прекрасно рассмотреть симуляцию Кейна.

Также спорно, был ли там офсайд. На мой взгляд, да. Поэтому хорошо, что Кариус в итоге отбил удар», – сказал 26-летний голландец.

Напомним, Гарри Кейн установил окончательный счет в матче, реализовав второй пенальти.

Ah yes karius caught his feet thats why he's going down... Diver pic.twitter.com/j8Jbh4nTQi