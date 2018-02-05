Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ван Дейк: «На повторе видна симуляция Кейна. Хорошо, что Кариус отбил пенальти»

    Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал ситуацию с назначением первого пенальти в матче 26 тура АПЛ против «Тоттенхэма» (2:2).

    «Это был нырок. На повторе можно прекрасно рассмотреть симуляцию Кейна.

    Также спорно, был ли там офсайд. На мой взгляд, да. Поэтому хорошо, что Кариус в итоге отбил удар», – сказал 26-летний голландец.

    Напомним, Гарри Кейн установил окончательный счет в матче, реализовав второй пенальти.

    Источник: Skysports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.02.2018 20:54
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 5 февраля 2018, 22:55

      судейки дважды похоронили ливерпуль.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1053

      Munez89 5 февраля 2018, 22:54

      А тупой ЦЗ мимо мячика махать имел право?))

      -2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11