Генеральный директор «Црвены Звезды»: «Никаких запросов на билеты от ЦСКА мы не получали»

Генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич сказал, что клуб не получал запросов от ЦСКА на билеты на матч 1/16 финала Лиги Европы.

«ЦСКА получит столько билетов, сколько положено по регламенту Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Никаких запросов от российского клуба мы пока не получали. В любом случае, на стадионе будет аншлаг», — сказал Терзич.

Ранее коммерческий директор ЦСКА Андрей Зарубьян сообщил, что москвичи уже отправили запрос сербскому клубу. Матч «Црвена Звезда» – ЦСКА состоится 13 феварля.