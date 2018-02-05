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    Генеральный директор «Црвены Звезды»: «Никаких запросов на билеты от ЦСКА мы не получали»

    Генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич сказал, что клуб не получал запросов от ЦСКА на билеты на матч 1/16 финала Лиги Европы.

    «ЦСКА получит столько билетов, сколько положено по регламенту Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Никаких запросов от российского клуба мы пока не получали. В любом случае, на стадионе будет аншлаг», — сказал Терзич.

    Ранее коммерческий директор ЦСКА Андрей Зарубьян сообщил, что москвичи уже отправили запрос сербскому клубу. Матч «Црвена Звезда» – ЦСКА состоится 13 феварля.

    Источник: ТАСС

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    05.02.2018 18:41
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 6 февраля 2018, 08:36

      Видимо запрос на билеты от ПФК ЦСКА проскочил мимо ген.директора ЦЗ.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 6 февраля 2018, 00:56

      Это всё Свинские происки!!!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2934

      +50/-50 5 февраля 2018, 19:31

      А от Спартака? Вы же друзья. Оставить надо спартачам.

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