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    Коммерческий директор ЦСКА: «Матч с «Црвеной Звездой»? УЕФА нарушил принцип честной игры. Мы продаем билеты за неделю до матча» 

    Коммерческий директор ЦСКА Андрей Зарубьян рассказал о том, что клуб отправил запрос «Црвене Звезде» на получение билетов для болельщиков москвичей.

    «Думаем над реализацией билетов на матч с «Црвеной Звездой». Отправили запрос на 1000 билетов в фан-сектор. Думаем, этого хватит.

    Будем надеяться на них и на то, как быстро они отреагируют на запрос и пришлют билеты экспресс-почтой. Продажу билетов начнем сразу, как только получим их. К сожалению, мы оказались крайними в этой истории. Получается, что принцип честной игры, на который так ссылается УЕФА, был нарушен. Клуб, который не был наказан, получил за неделю до матча возможность реализовать билеты на матч.

    Соответственно, цена на перелеты месяц-два назад и за неделю до игры неравные. Скорее всего, меньшее число болельщиков полетит на матч, а ЦСКА получит меньшую поддержку, чем мог бы», — сказал Зарубьян.

    Напомним, что сегодня УЕФА удовлетворил апелляцию «Црвены Звезды» на решение о закрытии стадиона «Райко Митич» во время матча 1/16 финала Лиги Европы против ЦСКА. Матч состоится 13 февраля.

    Источник: Sport24

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    05.02.2018 13:57
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 5 февраля 2018, 20:27

      кто бы говорил, а как сами продают билеты только тем кто ходил на предидущие матчи это честно

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 5 февраля 2018, 18:16

      скоро после олимпиады и до ЧМ доберутся эти паразиты уверен на 101 % наши чинуши как всегда ушами хлопать будут ни чего не замечаю КРУГОМ ОДНА ГРЯЗЬ ОТ ЭТИХ УЕФОК МОКОВ ФИФНИКОВ

      3
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 5 февраля 2018, 15:58

      УЕФА продолжает, заложенные WADA, принципы наказания российских
      спортсменов, а теперь и в футболе. Так будут и дальше они себе попу драть,
      самое главное, наказать Россию любым способом, а здесь даже болельщиков.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1775

      VGreen 5 февраля 2018, 15:47

      кто ж об этом в верхах думает.
      футбольным чинушам лишь лучше, когда болельщики гостевой команды никуда не едут и остаются дома сидеть, ё п т а

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