Коммерческий директор ЦСКА: «Матч с «Црвеной Звездой»? УЕФА нарушил принцип честной игры. Мы продаем билеты за неделю до матча» 

Коммерческий директор ЦСКА Андрей Зарубьян рассказал о том, что клуб отправил запрос «Црвене Звезде» на получение билетов для болельщиков москвичей.

«Думаем над реализацией билетов на матч с «Црвеной Звездой». Отправили запрос на 1000 билетов в фан-сектор. Думаем, этого хватит.

Будем надеяться на них и на то, как быстро они отреагируют на запрос и пришлют билеты экспресс-почтой. Продажу билетов начнем сразу, как только получим их. К сожалению, мы оказались крайними в этой истории. Получается, что принцип честной игры, на который так ссылается УЕФА, был нарушен. Клуб, который не был наказан, получил за неделю до матча возможность реализовать билеты на матч.

Соответственно, цена на перелеты месяц-два назад и за неделю до игры неравные. Скорее всего, меньшее число болельщиков полетит на матч, а ЦСКА получит меньшую поддержку, чем мог бы», — сказал Зарубьян.

Напомним, что сегодня УЕФА удовлетворил апелляцию «Црвены Звезды» на решение о закрытии стадиона «Райко Митич» во время матча 1/16 финала Лиги Европы против ЦСКА. Матч состоится 13 февраля.